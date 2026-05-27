El sector comercio y servicios sufrió la primera caída interanual desde 2023 durante el primer trimestre de este año

La Cámara de Comercio y Servicios (Ccsuy) registró un retroceso de 1,1% en sus ventas reales durante el primer trimestre de 2026, lo que significó la primera caída interanual de la actividad del sector desde el cuarto trimestre de 2023, según el informe de la actividad correspondiente al período enero-marzo.

De acuerdo con los datos de la Ccsuy, cuatro de los 15 rubros relevados registraron un aumento en sus ventas reales, lo que hizo que el índice de difusión (que mide la proporción de componentes que crecen de los rubros relevados) mostrara una importante reducción que pasó de 47% durante el trimestre anterior a 27%.

Entre los casos más relevantes, la Ccsuy destacó el pasaje a terreno negativo de los rubros Hoteles y Supermercados, y la agudización de la tendencia negativa de Electrodomésticos; Restaurantes y confiterías; y Publicidad.

En relación al tamaño de las empresas, las ventas reales fueron negativas para todos los tamaños analizados. En particular, se observó un descenso de las ventas de las empresas micro (10,4%) aunque la reducción de las ventas de las empresas grandes fue la más leve, con 0,2%.

Rubros del comercio

La mayoría de los rubros mostraron retrocesos en el primer trimestre del año, pese a que algunos ya se ubicaban en terreno negativo (Electrodomésticos, Restaurantes y confiterías con -17% y Minimercados con -15%).

De hecho, casos como el sector hotelero pasaron a terreno negativo por primera vez. Por el contrario, rubros como Vehículos, repuestos automotores y combustible; Construcción, ferretería y pinturas; e Indumentaria registraron avances moderados.

Persona trabajando en la construcción. Foto: Freepik.

El sector que presentó un mayor crecimiento interanual (+2,9%) fue Materiales de construcción, ferretería y pinturas, aunque representó un leve deterioro en comparación con el aumento de 3,6% observado en el trimestre anterior. Este estuvo seguido por Vehículos, repuestos automotores y combustibles con un crecimiento de 5,1% y el sector Indumentaria con un 0,8%.

En cambio, el que sufrió un mayor retroceso fue el de Electrodomésticos con una caída de 8,4% respecto al primer trimestre de 2025, seguido por Informática con una baja de 6,3% y Minimercados con una disminución de 5%.

Sector Comercio

Para el sector comercial, los resultados marcaron una disminución en las ventas interanuales tanto en Montevideo (-0,1%) y el interior (-3,8%). El personal ocupado para las 263 empresas relevadas fue de 12.761 con 678 locales y solo el 34% de las empresas en Montevideo declaró que sus ventas aumentaron durante el primer trimestre.

Las expectativas de facturación para el próximo trimestre son favorables para Montevideo aunque no para el Interior. El porcentaje de empresas que avizoran una mejora fue de 37% en Montevideo y de 25% en el Interior.

En el interior del país, el 39% de las empresas declaró que sus ventas aumentaron. Para el próximo trimestre, el 39% de ellas espera que su facturación se mantenga, el 36% observa una disminución y el 25% prevé que aumente.

Respecto a la rentabilidad futura de las empresas, los comerciantes son más optimistas ya que se registró un porcentaje mayor de respuestas positivas (49%) por sobre las negativas (16%), mientras que los que se mantienen neutrales representan el 36% de los encuestados.

Sector Servicios

La variación interanual de las empresas de servicios en Montevideo fue de -7,3% en el primer trimestre de 2026, mientras que para el interior también se registró una caída de 2,7%. Estos resultados fueron similares a los anteriores donde el interior presenta mejores resultados respecto a Montevideo.

El 14% de las empresas de servicios en Montevideo sostuvo que sus ventas reales aumentaron durante el primer trimestre del año, mientras que en el Interior el porcentaje alcanzó al 36% de las empresas.

Catering en un evento. Foto: Canva.

La variación interanual de las ventas reales del rubro Hoteles tuvo un descenso de -4,3% respecto al primer trimestre de 2025, lo que significó un importante retroceso respecto al crecimiento de 12,2 % observado en el último trimestre del año anterior.

Por su parte el sector Publicidad sufrió una contracción de -10,5%, mientras que Restaurantes y confiterías registró una caída de 7,8% y las empresas de seguridad tuvieron un descenso de 5,7%.

E-commerce

La tendencia de venta online mostró un avance en el primer trimestre del año y se ubicó en 33%. En cuanto a los rubros, este canal de ventas registra un protagonismo por parte de Electrodomésticos, Hoteles, Informática, Muebles y accesorios del hogar y Restaurantes y confiterías.

Entre las empresas que disponen de venta online, se registró que en promedio, sus ventas vía e-commerce representaron durante el primer trimestre del año, un 23% del total de las ventas de la empresa; un escenario similar aunque por debajo al observado en anteriores mediciones.