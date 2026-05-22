Jóvenes empresarios celebran el IX Foro FIJE 2026 por primera vez en Uruguay

Foto: LinkedIn del Centro de Convenciones de Punta del Este.

La Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), junto a la Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay (AJE Uruguay), presentan una nueva edición del Foro FIJE, que se llevará a cabo del 28 y 29 de mayo de 2026 en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

El Foro FIJE es uno de los encuentros de jóvenes empresarios y empresarias más importantes de Iberoamérica, reuniendo a referentes empresariales, emprendedores, líderes y representantes de distintos países de la región para intercambiar experiencias, generar alianzas y reflexionar sobre los desafíos y oportunidades del ecosistema empresarial actual.

El evento contará con conferencias, paneles, espacios de networking, instancias de vinculación internacional y actividades exclusivas, consolidándose como un punto de encuentro clave para quienes buscan impulsar el desarrollo empresarial y fortalecer la cooperación regional.

El foro reunirá a más de 400 participantes nacionales e internacionales, posicionando a Uruguay como sede estratégica para el intercambio de ideas, innovación y oportunidades de negocio.

El jueves 28 de mayo se llevará adelante la firma del Acuerdo Multilateral de FIJE, una instancia institucional que reunirá a representantes y líderes empresariales de distintos países iberoamericanos, reafirmando el compromiso de cooperación, integración y fortalecimiento del ecosistema empresarial joven de la región. Convocatoria de prensa: 10:00 H

El Main Event del viernes 29 será una jornada completa y estará estructurado en tres grandes bloques temáticos: Tecnología e Innovación, Internacionalización y Liderazgo & Soft Skills, donde referentes nacionales e internacionales compartirán experiencias, tendencias y herramientas para el desarrollo empresarial y profesional.

La moderadora del evento será Alejandra Labraga y entre los speakers confirmados se encuentran Esteban Campero, Director Subregional Cono Sur de SEGIB; Elianne Elbaum, Gerente General de AI for Good Lab de Microsoft; Ana Cristina López, CEO de Estudio TESS; Laura Macció, Co-Founder & CEO de metaBIX Biotech; Brian Jaffe, fundador de WeCode; Álvaro Pérez, especialista en Customer Experience; Alejandro Melinsky, Licenciado en Administración con más de 15 años en IT; y Mathias Lehrer, Licenciado en Sistemas y MBA, mentor empresarial y autor de Despierta tu auténtico ser.

Además, el Foro contará con la participación de referentes internacionales de FIJE como María José Nichols (Guatemala), Roberto Chevarria (Perú) y Pedro Rafael (Brasil), fortaleciendo el perfil regional e internacional del encuentro.

SPONSORS Y ALIADOS

El Foro FIJE 2026 cuenta con el apoyo de empresas e instituciones que acompañan el fortalecimiento del ecosistema empresarial joven y la integración regional.

Main Sponsor Veocasas; Gold: Itaú y Sancor Seguros; Silver: Jetmar, Medicina Personalizada, Cowork by Keyper, Enjoy Punta del Este, Apoyo; Metódica Digital, Movimagen, Pepsi, Stella Artois, Xn, Handy, Cabify y de la Tierra. Como Apoyos Institucionales CEIB; SEGIB - Secretaría General Iberoamericana; CEDU - Cámara de la Economía Digital del Uruguay; Red Uruguay Emprendedor; CNCS - Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay.

Entradas y más información: https://foro.fije.org/

