Rendición: Bergara bajó el déficit que había dejado la gestión de Cosse: ¿en cuánto quedó el acumulado de la IMM?

La Intendencia de Montevideo cerró el año 2025 con un déficit operativo de $ 593 millones, según la rendición de cuentas a la que accedió El País.

El tipo de cambio favorable en deudas que la intendencia tenía en dólares le implicó un “ingreso” de $ 582 millones. El ejercicio bajó el déficit a $ 11.574.746.

"El endeudamiento en dólares reflejó una depreciación respecto al cierre del ejercicio anterior. Por tanto, se registra un ingreso por concepto de diferencia de cambio ganada”, explica la exposición de motivos a la que accedió El País.

En tanto, el déficit acumulado quedó en $ 21.745 millones, un poco por debajo de los $ 21.919 millones que había dejado la rendición de cuentas de 2024.

"Control exhaustivo del gasto"

Sin contar el beneficio del tipo de cambio, la intendencia tuvo un balance negativo de $ 593.455.525. Es el resultado de que gastó $ 34.350.674.021 y recaudó $ 33.757.218.496. Es una mejora drástica respecto a 2024, cuando había sido de $ 3.600 millones, pero sigue siendo el segundo más alto en la última década.

Pero, ¿qué hizo Mario Bergara para bajar ese déficit?

El exministro de Economía asumió en el gobierno departamental en julio de 2025, así que tuvo la mitad de ese año al mando de la intendencia. En los primeros seis meses estuvo el sucesor de Cosse, Mauricio Zunino.

Según la administración Bergara, la mejora respecto al déficit anterior se logró con “un control exhaustivo del gasto”.

Se implementó un conjunto de medidas de “ordenamiento financiero y mejora de la eficiencia en la gestión” y además se registró una disminución en los ingresos, según se lee en la exposición de motivos.

“En este marco, igualmente se procuró dar continuidad a los programas y servicios que la Intendencia brinda a la población y atender los compromisos asumidos por la Administración, manteniendo criterios de responsabilidad en el uso de los recursos públicos y de equilibrio en la gestión financiera”, continúa el texto.

Solo 11% en inversiones

Sin embargo, para el edil nacionalista Juan Ignacio Abdala, la rendición de cuentas de 2025 no se debe celebrar.

Siguiendo la línea de su partido, Abdala cuestionó el porcentaje destinado a inversiones por entenderlo insuficiente.

Señaló a El País que “$ 11 de cada $ 100 se gastaron en inversiones y $ 89 en el aparato burocrático de la intendencia”.

“Eso se vio reflejado en el hecho de que no hay obras. Y los servicios, que se llevan casi el 90% de la plata, están cada vez peor”, continuó.

Los porcentajes se dividen en 49,4% para retribuciones, 37,4% para funcionamiento, 11% para inversiones y 2,2% para la Junta Departamental.

“Esta rendición de cuentas es la manifestación en números de una gestión que en el año 2025 no pudo cumplir con las demandas de los vecinos”, dijo el nacionalista.

Área por área

Más allá del resultado en general, en la rendición de cuentas se puede observar cuánto dinero ejecutó cada departamento de la intendencia. Las cifras son similares a las de 2024.

Como suele suceder, Desarrollo Ambiental, que incluye saneamiento y limpieza, fue el que gastó más: $ 7.420.586.860. Lo siguió Movilidad con $ 5.120.006.290 y Desarrollo Urbano con $ 3.185.487.241.

El podio había sido igual en 2024 y los siguientes que aparecen también eran de los que más gastaban entonces.

El Departamento de Cultura usó $ 2.731.559.167, Secretaría General $ 2.647.219.148, Desarrollo Social $ 2.258.782.336 y Gestión Humana y Recursos Materiales $ 2.153.693.494.

Más abajo aparece Recursos Financieros con $ 1.483.325.803, Desarrollo Sostenible e Inteligente con $ 970.952.134 y Desarrollo Económico con $ 785.889.483.

Finalmente, con desembolsos mucho menores, se encuentran el Departamento de Planificación con $ 408.758.157 y la Contaduría General con $ 100.685.450.

Por su parte, la Junta Departamental implicó un gasto de $ 757.862.569.

En cuanto a los municipios, varía considerablemente entre uno y otro.

Los que más gastaron fueron el C, el G, el A y el E: $ 682.245.326, $ 666.483.886, $ 638.612.345 y $ 622.543.731 respectivamente. Los tres primeros están bajo gobierno del Frente Amplio y el último del Partido Nacional.

El F, que tuvo un gasto de $ 457.243.961, estuvo hasta julio en manos de la coalición, pero tras las últimas elecciones volvió al FA; así que el ejercicio de 2025 fue mitad y mitad de cada fuerza política.

Finalmente, el D gastó $ 451.260.813, el CH $ 420.803.252 y el B $ 386.672.576. El único de estos tres que gobierna el Partido Nacional es el CH.

