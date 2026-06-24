Camas, cervezas y electrodomésticos en la vieja elefantera del Villa Dolores: IMM sumarió a tres funcionarios

La Intendencia de Montevideo sumarió a tres funcionarios por la aparición de electrodomésticos, camas, botellas de cerveza y cigarrillos en la antigua elefantera del Parque Villa Dolores.

Se determinó la instrucción del sumario, que no implica suspensiones preventivas, tras una investigación administrativa a cuatro funcionarios. Uno de ellos ya se jubiló y hay dos que ya no trabajan en el Villa Dolores.

Ya otros trabajadores del zoológico habían atravesado el mismo proceso por otras irregularidades en los últimos tiempos.

Incluso, a principios de 2025, el exdirector del Villa Dolores, Gabriel Weiss, había sido suspendido ocho días por no actuar "con la suficiente diligencia" en un caso que terminó en la intoxicación de niños con aguas del parque.

Y a mediados de ese año, fue sumariado por no haber adoptado "las medidas correspondientes" de seguridad respecto a otra situación. Se trataba de la desaparición de la caja donde se guardaba el dinero y las facturas del zoológico y también de diferencias entre la cantidad de alimento que surgían entre las planillas internas y las del proveedor.

Weiss y otros funcionarios del parque fueron desplazados de sus cargos. Al exdirector lo enviaron a la Biblioteca Horacio Quiroga, que está en el Centro Cultural Goes.

Su contrato terminó con la administración anterior, pero Mario Bergara se lo renovó y lo mantuvo en la biblioteca. Weiss justamente integra Seregnistas, el sector que lidera el actual intendente.

Tres sumariados

La resolución de la intendencia del pasado lunes recuerda el hallazgo que se hizo en abril de 2025 en el antiguo zoológico.

Trabajadores de una empresa de refacciones eléctricas fueron a la zona de la elefantera (donde hace años que no hay ningún animal), ingresaron rompiendo un candado y constataron "en el interior la existencia de camas tendidas, una mesa con vasos, una caja de cigarrillos, un televisor, una heladera, un microondas, efectos personales y botellas de cerveza vacías". Fueron también a una habitación contigua donde se encontró "una situación similar".

La Unidad Sumarios de la comuna determinó que la heladera y el microoondas se encontraban allí después de que hubiese sido desmantelado otro espacio. Respecto al resto de objetos, la situación era distinta porque "todos los funcionarios podían acceder a una cocina comedor y vestuario".

También se acreditó que había cuatro funcionarios que tenían acceso al lugar donde se constataron las irregularidades y se les inició una investigación administrativa en mayo de 2025.

Sin embargo, días después, uno de ellos se jubiló. De los tres restantes, solo uno sigue trabajando en el Villa Dolores: uno se desempeña en el Servicio de Obras y otro en la Unidad de Coordinación y Apoyo Operativo.

La intendencia dispuso la instrucción de un sumario porque de la investigación se desprendió "la existencia de hechos presuntamente irregulares", así como los "presuntos responsables".

Los sumarios no implican una suspensión preventiva para los tres trabajadores. Una vez que estos finalicen, se determinará la necesidad, o no, de sanciones.