UTEC abrió otro llamado laboral para un cargo docente con sueldo de $ 42.500 por 20 horas semanales

La Universidad Tecnológica (UTEC) abrió un llamado laboral para contratar a un docente de inicio en el área de Talent space y Resolución de desafíos, en el marco del programa Pixel: Ciudadanía Digital Global, Inteligencia Artificial y comprensión críticas de las tecnologías. El cargo es para ejercer en alguna de las ciudades del interior donde la institución posee sedes, y ofrece una remuneración de $ 42.510 nominales por una carga de 20 horas semanales.

El propósito de esta convocatoria es incorporar un profesional que colabore con el desarrollo de actividades orientadas al aprendizaje basado en problemáticas. La modalidad de contratación consiste en un contrato anual con posibilidad de renovación en función del cumplimiento de los objetivos establecidos por la institución educativa.

Tareas y funciones del cargo docente en la UTEC

Según consta en las bases oficiales, las tareas principales implican cooperar con los cursos en la docencia presencial y a distancia, además de asistir en la planificación académica y en la revisión continua de los contenidos curriculares.

El docente también tendrá que participar activamente en instancias de perfeccionamiento que la institución considere pertinentes para su desarrollo. El perfil del puesto incluye la posibilidad de colaborar en la vinculación con actores del sector social, académico y comercial, así como el apoyo en proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

Durante los períodos del año en los que no se dicten asignaturas, la persona contratada estará asignada a la elaboración de materiales didácticos para la plataforma digital y deberá brindar apoyo en los proyectos internos de la carrera.

Alumnos en el aula. Foto: Freepik.

Requisitos para aplicar al puesto en UTEC

Requisitos excluyentes



Formación académica: estudiantes universitarios avanzados o egresados en las áreas de educación, psicología, recursos humanos, ciencias sociales, administración, tecnología educativa o disciplinas afines.

Requisitos no excluyentes



Formación específica en el desarrollo de habilidades blandas .

. Conocimientos básicos en entornos digitales, plataformas como Google Workspace y gestión de documentos en la nube.

Dominio de idioma inglés a nivel intermedio.

Residencia acreditable en las ciudades donde la universidad cuenta con sedes (Colonia La Paz, Nueva Helvecia, Mercedes, Fray Bentos, Paysandú, Rivera, Durazno, San José, Minas o Melo) o localidades cercanas.

Cómo postularse al trabajo de docente en UTEC

El proceso de inscripción se realiza de manera enteramente digital a través del portal institucional de la universidad. Los candidatos deben ingresar a la sección de Capital Humano en la página web oficial del organismo y buscar la referencia "CTD 11/26" postular, con plazo hasta el 21 de julio de 2026 inclusive. Para más información, las consultas pueden dirigirse al correo electrónico capitalhumano@utec.edu.uy.