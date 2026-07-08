OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este jueves 9 de julio de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realizará un corte de agua por trabajos programados de mejoras en la red de distribución durante este jueves 9 de julio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.

La interrupción está prevista desde las 09:00 y hasta las 14:00 en el sector delimitado por las calles Mones Roses entre Avda. Bolivia y Córcega, Córcega entre Mones Roses y San Carlos de Bolívar, San Carlos de Bolívar entre Córcega y Bolonia, Bolonia entre San Carlos de Bolívar y Mariano Uriarte, Mariano Uriarte entre Bolonia y Avda. Bolivia, y Avda. Bolivia entre Mariano Uriarte y Mones Roses.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano de Carrasco.

El organismo indicó que, una vez restablecido el servicio, como consecuencia de las tareas realizadas podrán registrarse fenómenos puntuales de turbiedad en el agua potable. Ante esa situación o cualquier otro inconveniente posterior al restablecimiento, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o *1871 desde móviles.

La empresa estatal señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Canilla con agua corriente. Leonardo Maine/Archivo El Pais

La medida responde a mejoras programadas y no supone una afectación fuera del área comunicada oficialmente por el organismo.

Se recomienda a los usuarios de la zona prever la interrupción dentro del horario informado y utilizar las vías de atención si aparecen problemas luego del regreso del servicio.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.