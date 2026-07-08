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Esta semana llega el Día del Centro de julio 2026 con descuentos por el Día del Padre y se extenderá por tres días

Conocé los beneficios en Ciudad Vieja, Cordón y la zona céntrica de Montevideo por el Día del Centro de julio. Habrá tres horas de estacionamiento sin costo durante estas jornadas comerciales.

El País
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08/07/2026, 13:52
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Avenida 18 de Julio
Avenida 18 de Julio
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Este próximo 9, 10 y 11 de julio vuelve el Día del Centro, con una edición especial dedicada al Día del Padre 2026 que ofrecerá descuentos y propuestas para disfrutar del mayor paseo de compras a cielo abierto de Montevideo.

Del jueves 9 al sábado 11 de julio, los comercios adheridos al Paseo Centro presentarán distintos beneficios para quienes se acerquen a recorrer los barrios Centro, Cordón y Ciudad Vieja.

Día del Padre 2026 en Uruguay: la fecha de julio elegida para esta edición

Organizado por Paseo Centro, esta iniciativa reúne a decenas de comercios adheridos que ofrecerán importantes descuentos y promociones especiales. Además de las rebajas, los visitantes podrán disfrutar de propuestas gastronómicas y culturales. Esta edición se centra en el Día del Padre 2026, que será al día siguiente de la finalización de estas jornadas de Día del centro, el domingo 12 de julio.

Paseo centro julio 2026
Paseo centro julio 2026.
Foto: Paseo Centro

¿Cómo funcionará el sistema de tarifado en el Día del Centro de julio 2026?

Gente caminando por la Av. 18 de Julio en el Día del Centro.
Gente caminando por la Av. 18 de Julio en el Día del Centro.
Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Quienes se trasladen en auto podrán contar con tres horas de estacionamiento gratuito en los parkings habilitados, lo que facilita el acceso y la permanencia en la zona durante la jornada.

El Día del Centro cuenta con el apoyo de la Intendencia de Montevideo y Uruguay Natural. Para conocer el listado completo de locales participantes y las promociones vigentes, se puede visitar el sitio web de Paseo Centro.

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