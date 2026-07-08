No es un veranillo: anuncian el regreso de las bajas temperaturas y ponen fecha al final del "invierno crudo"

El respiro en medio de este crudo invierno duró poco: el pronóstico del tiempo marca que este miércoles será el último día de temperaturas agradables y ya este jueves volverá el frío intenso. Luego de que Montevideo tuviera 8°C de máxima el lunes, repuntó el martes para ubicarse en 15° y se espera para este miércoles que crezca hasta 16°, según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). Pero ya para la próxima jornada se esperan 14° y para el viernes 12°, dando continuidad a una nueva caída.

Según este pronóstico de Inumet, la temperatura mínima más alta será la del jueves, con 9°, pero ese mismo día la máxima empezará a bajar. El instituto indica que entre viernes y sábado hay probabilidad de precipitaciones pero en cualquier caso serían escasas. El domingo, Día del Padre, ya no lloverá, pero la temperatura será fría: 7° de mínima y 12° de máxima.

El veranillo que no llegó a ser tal y un frente frío débil con lluvias suaves

Consultado por El País, el meteorólogo José Serra explicó que lo vivido entre martes y miércoles "no es un veranillo", sino únicamente el efecto de un "pulso de aire cálido" en función de la "rotación del viento", que pasó de ser del sur a ser del norte, y que este jueves volverá a rotar. La temperatura máxima, detalló, estuvo por encima de lo normal para la época pero no así la mínima. "Para un veranillo deberíamos tener tres días o más con umbrales de temperatura superiores a los esperados para esta época", concluyó.

"Vamos a tener de ahora en más este subibaja en cuanto a temperaturas", anunció, aunque señaló que a partir del miércoles 15 de julio Uruguay empezará a notar un cambio más consistente, dejando atrás "la parte más cruda del invierno".

Para este miércoles Serra anunció que en el sur se espera una mínima de 4° o 5° y una máxima de 15° o 17°, según la zona, mientras que en el norte la amplitud térmica será mayor: una mínima de 3° o 4° y una máxima de 20° o 21°. "Esto ya comienza a cambiar en el día jueves hacia el final del día, donde tenemos gradualmente un aumento de nubosidad, el pasaje de un débil y rápido frente frío que nos va a afectar viernes y sábado en todo el país", anunció.

Hombre camina por el Centro un día de lluvia en Montevideo. Estefania Leal/Archivo El Pais

El frente frío tendrá como efecto un cielo cubierto con precipitaciones escasas y dispersas, pero como consecuencia la temperatura máxima no superará los 13° en el sur y los 16° o 18° en el norte. Al menos hasta el martes de la semana siguiente, Serra prevé que Montevideo tenga entre 12° y 13° de máxima y entre 5° y 6° de mínima.

"A partir del miércoles tenemos un ascenso de temperatura en todo el país. Esto a mi modo de ver es la incidencia del fenómeno del Niño que ha comenzado a afectar la atmósfera. Fue un invierno corto que ya dejamos atrás en la primera quincena de julio porque las temperaturas van a ir moderándose con oscilaciones de altas y bajas", argumentó.