El pronóstico para el miércoles 8 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que este miércoles 8 de julio el clima en Uruguay tendrá una jornada fría a fresca, con mínima nacional de 2°C y máxima de 19°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana con cielo claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad, heladas agrometeorológicas y neblinas; los vientos soplarán del noroeste y norte entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo claro a algo nuboso, con intervalos nubosos, viento del sector norte de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con una mínima de 3°C y una máxima de 19°C.

Para el noreste, se prevé una mañana algo nubosa, con períodos de nubosidad, neblinas y heladas agrometeorológicas; el viento será del noroeste, de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y la noche predominará el cielo claro a algo nuboso, con intervalos nubosos, presencia de neblinas y bancos de niebla, y viento del sector norte de 10 a 30 km/h, con una mínima de 2°C y una máxima de 17°C.

En el suroeste, la mañana estará algo nubosa, con períodos de nubosidad, probables heladas agrometeorológicas y neblinas; los vientos llegarán del noroeste entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo algo nuboso, con lapsos nubosos, y el viento rotará al sector norte con intensidades de 10 a 30 km/h, con una mínima de 4°C y una máxima de 19°C.

En el centro-sur, el panorama para la mañana marca cielo algo nuboso, con períodos de nubosidad y heladas agrometeorológicas; el viento será del noroeste, de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h en zonas costeras. Para la tarde y la noche continuará la nubosidad variable, con viento del sector norte de 10 a 30 km/h, con una mínima de 3°C y una máxima de 17°C.

Gente abrigada por las bajas temperaturas caminando por Av. 18 de Julio en el barrio Centro. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana se presentará algo nubosa, con períodos de nubosidad y probables heladas agrometeorológicas; los vientos serán del noroeste y oeste, de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h. En la tarde y la noche persistirá el cielo algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla, mientras el viento soplará del noroeste y norte entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras, con una mínima de 4°C y una máxima de 17°C.

Para Punta del Este, la mañana tendrá cielo algo nuboso, con períodos de nubosidad, y vientos del noroeste y oeste de 20 a 30 km/h, acompañados por rachas de 40 a 50 km/h. Hacia la tarde y la noche seguirá la nubosidad variable, con viento del noroeste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con una mínima de 10°C y una máxima de 15°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará algo nubosa, con períodos de nubosidad, y vientos del noroeste de 20 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo algo nuboso, con intervalos nubosos, y el viento continuará del noroeste entre 10 y 30 km/h, con una mínima de 8°C y una máxima de 16°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.