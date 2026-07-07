Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

El pronóstico para el miércoles 8 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará algo nubosa, con períodos de nubosidad, y vientos del noroeste de 20 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

El País
El País
07/07/2026, 19:07
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Vista de la rambla de Montevideo con nubes de tormenta.
Gente abrigada por las bajas temperaturas caminando por Av. 18 de Julio en el barrio Centro en día de frio y lluvia.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que este miércoles 8 de julio el clima en Uruguay tendrá una jornada fría a fresca, con mínima nacional de 2°C y máxima de 19°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana con cielo claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad, heladas agrometeorológicas y neblinas; los vientos soplarán del noroeste y norte entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo claro a algo nuboso, con intervalos nubosos, viento del sector norte de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con una mínima de 3°C y una máxima de 19°C.

Meteorólogos anuncian ascenso de temperatura de casi diez grados previo a una nueva caída con lluvias

Para el noreste, se prevé una mañana algo nubosa, con períodos de nubosidad, neblinas y heladas agrometeorológicas; el viento será del noroeste, de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y la noche predominará el cielo claro a algo nuboso, con intervalos nubosos, presencia de neblinas y bancos de niebla, y viento del sector norte de 10 a 30 km/h, con una mínima de 2°C y una máxima de 17°C.

En el suroeste, la mañana estará algo nubosa, con períodos de nubosidad, probables heladas agrometeorológicas y neblinas; los vientos llegarán del noroeste entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo algo nuboso, con lapsos nubosos, y el viento rotará al sector norte con intensidades de 10 a 30 km/h, con una mínima de 4°C y una máxima de 19°C.

En el centro-sur, el panorama para la mañana marca cielo algo nuboso, con períodos de nubosidad y heladas agrometeorológicas; el viento será del noroeste, de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h en zonas costeras. Para la tarde y la noche continuará la nubosidad variable, con viento del sector norte de 10 a 30 km/h, con una mínima de 3°C y una máxima de 17°C.

Dia de frio en Montevideo
Gente abrigada por las bajas temperaturas caminando por Av. 18 de Julio en el barrio Centro.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana se presentará algo nubosa, con períodos de nubosidad y probables heladas agrometeorológicas; los vientos serán del noroeste y oeste, de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h. En la tarde y la noche persistirá el cielo algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla, mientras el viento soplará del noroeste y norte entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras, con una mínima de 4°C y una máxima de 17°C.

Para Punta del Este, la mañana tendrá cielo algo nuboso, con períodos de nubosidad, y vientos del noroeste y oeste de 20 a 30 km/h, acompañados por rachas de 40 a 50 km/h. Hacia la tarde y la noche seguirá la nubosidad variable, con viento del noroeste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con una mínima de 10°C y una máxima de 15°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará algo nubosa, con períodos de nubosidad, y vientos del noroeste de 20 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo algo nuboso, con intervalos nubosos, y el viento continuará del noroeste entre 10 y 30 km/h, con una mínima de 8°C y una máxima de 16°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

Los únicos dos días de la semana en los que el crudo invierno dará un breve respiro en Uruguay

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Inumet

Te puede interesar