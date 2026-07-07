Cuándo se celebra el Día del Niño 2026 en Uruguay y qué domingo de agosto cae el festejo

El Día del niño 2026 en Uruguay se celebrará el próximo domingo 16 de agosto, consolidando su lugar como la cuarta y penúltima fecha comercial más relevante del país, según estableció la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (Ccsuy).

Este festejo, que cuenta con la adhesión de cámaras empresariales del sector de juguetes y retail, impulsa la actividad comercial mediante promociones y campañas que apuntan a resaltar el valor de la celebración y fomentar la economía local.

¿Por qué el Día del Niño 2026 se celebra el 16 de agosto?

La elección del tercer domingo de agosto para festejar el Día del niño tiene su base en un acuerdo conjunto entre la Cámara de Comercio y Servicios y sectores vinculados al retail y la industria del juguete, estableciendo la fecha oficial a partir de aspectos comerciales y organizativos para el país.

En 2026, esa fecha será el 16 de agosto, marcando un momento clave para los comercios que preparan sus ofertas y propuestas para atraer a las familias uruguayas.

Día del niño.

El origen de la celebración

El origen del Día del niño, si bien se actualiza con una fuerte impronta comercial y familiar, proviene de una iniciativa humanitaria internacional que la ONU impulsó en 1954 al recomendar un Día universal del niño.

Esta jornada busca promover el bienestar y los derechos infantiles, reafirmados posteriormente en la Declaración de los derechos del niño en 1959 y la convención sobre los derechos del niño en 1989. En Uruguay, esta conmemoración trasciende lo comercial para recordar la importancia de proteger la infancia, garantizar su educación y asegurar un entorno sano para su desarrollo.