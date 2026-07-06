"Días de Papá": ideas para encontrar el regalo perfecto con hasta un 35% de descuento

El próximo domingo es el Día del Padre y el Club El País ayuda a elegir el regalo ideal para el tuyo. Encontrar algo realmente pensado para cada papá puede llevar más tiempo del esperado. Para hacerlo más fácil, del 6 al 8 de julio Club El País celebra una nueva edición de Días de Papá, una campaña que reúne innumerables propuestas para distintos estilos con hasta un 35% de descuento.

Durante esos tres días los socios del Club accederán hasta 25% de descuento en las marcas adheridas. Además, para quienes paguen con tarjetas de crédito Itaú Personal Bank Infinite o Black obtendrán un 10% adicional, alcanzando beneficios de hasta 35%.

Para inspirar, el Club ha seleccionado cuatro ideas que muestran la variedad de propuestas de esta edición.

Para el que nunca se salta un entrenamiento

Si el entrenamiento forma parte de su rutina, un buen par de calzado puede marcar la diferencia. El modelo Reign XT de Under Armour fue diseñado para entrenamientos de fuerza y alta intensidad, combinando estabilidad, agarre y comodidad para acompañar cada desafío.

Para el que siempre tiene un libro entre manos

Hay regalos que nunca pasan de moda. En Escaramuza , una novela, un libro de historia, un ensayo o un libro de fotografía pueden convertirse en el punto de partida para muchas horas de disfrute. Además de su cuidada selección editorial, recorrer sus estanterías también forma parte de la experiencia.

Para el que disfruta de los pequeños rituales

A veces, el mejor regalo es una pausa. Un difusor de aromas de Espacio Aroma puede transformar cualquier rincón de la casa en un espacio para desconectar. ¿El complemento perfecto? Bombones finos de Kakao Chocolates , una combinación pensada para disfrutar sin apuro.

Para el que disfruta del calor del hogar

Hay padres para los que prender la estufa en invierno o preparar el fuego para una reunión es casi un ritual. Para ellos, la estufa a leña Lucy 16 Black , de Kratki, combina diseño contemporáneo, alto rendimiento y el placer de disfrutar el calor de un buen fuego en casa.

¿Y si el regalo dura todo el año?

La suscripción a Club El País también puede ser un gran regalo. Además de acceder a los beneficios de Días de Papá, quien la reciba disfrutará durante todo el año de descuentos en gastronomía, cine, espectáculos, viajes, compras y muchas otras experiencias, junto con el acceso ilimitado a los contenidos digitales de El País.

Unite hoy a Club El País llamando al teléfono 2900 41 41 o en clubelpais.com.uy .