La venta de autos 0 kilómetro en Uruguay creció 28% en el primer semestre, ¿qué marcas son las más vendidas?

La venta de vehículos 0 kilómetro en Uruguay no para de crecer y lo sigue haciendo a doble dígito. En el primer semestre del año se comercializaron 26.790 automóviles de pasajeros (12.182 autos y 13.643 SUV), una suba de 28% frente al mismo período de 2025 (cuando habían sido 20.924 unidades).

En junio aumentó 28,7% respecto a igual mes del año anterior y se vendieron 6.624 unidades, según los datos de la Asociación del Comercio Automotor (ACAU). Es el cuarto mes consecutivo en que se venden más de 6.000 vehículos nuevos.

¿Qué sucedió en cada segmento y cuáles son las marcas más vendidas de 0 kilómetro en Uruguay en lo que va de 2026?

Al mirar por segmentos de automotores, los automóviles de pasajeros alcanzaron un total de 4.514 unidades vendidas en junio (2.004 autos y 2.510 SUV), un incremento de 40% frente a igual mes de 2025, cuando se habían comercializado 3.214 unidades (1.669 autos y 1.545 SUV).

Por otra parte, fueron 21 los minibuses vendidos en junio, ocho unidades menos que en el mismo mes de 2025. En lo que va del año, se comercializaron 129 minibuses, una caída de 22,7% respecto al mismo lapso de 2025.

En tanto, se comercializaron 1.788 vehículos utilitarios en junio, una baja de 7,4% frente a igual mes de 2025 cuando se habían vendido 1.664. En el período enero-junio se vendieron 9.103 utilitarios, una disminución de 3,6% frente a enero-junio de 2025.

Respecto a los camiones, los datos de ACAU muestran que se vendieron 293 en junio, un alza de 22,5% respecto a junio de 2025 cuando se habían comercializado 239. En lo que va de 2026, se comercializaron 1.576 camiones, un 11,2% más que en el mismo período de 2025.

Un cliente observa diferentes marcas 0 kilómetro dentro de una automotora. Foto: Archivo El País Foto: Archivo El País

En cuanto a las ventas de ómnibus, se comercializaron ocho unidades en junio, mientras que no se había vendido ninguna unidad en el mismo mes del año pasado. En enero-junio se vendieron 28 ómnibus y en el mismo lapso de 2025 habían sido 43.

¿Cuáles son las marcas de 0 kilómetro más vendidas en lo que va del año en Uruguay?

Tomando en cuenta todas las categorías, las marcas más vendidas de vehículos 0 kilómetro en Uruguay en lo que va de 2026 son: BYD con 4.443 unidades, seguido de Fiat con 3.744 unidades, Chevrolet (3.267), Volkswagen (2.434) y Suzuki (2.417).

Al discriminar por segmento, en automóviles las marcas más vendidas en lo que va de 2026 son: BYD (2.059 unidades), Suzuki (1.859), Hyundai (1.308), luego Renault (1.006) y Chevrolet (936).

Vehículos cero kilómetro.

En SUV, lidera BYD con 2.383 unidades, después vienen Chevrolet (1.614), Volkswagen (1.181), Jetour (860) y Chery (823).

En utilitarios, Fiat ocupa el primer lugar en 2026 con 3.042 unidades, seguido de Renault (1.242), Chevrolet (717), Volkswagen (599), y Geely - Riddara (406).

En minibuses, lidera Hyundai con 57 unidades, seguido de Renault (36) y JAC (16).

En ómnibus, el primer lugar fue de Scania con 12 unidades, seguido de Volvo con siete unidades y Volkswagen con seis.

En camiones las marcas líderes son: JAC con 278 unidades, seguido de JMC (276), Volkswagen (211), Dongfeng (201) y Foton (192).