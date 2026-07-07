“La fiesta del Estado no se corta”: importadores de autos eléctricos alertan por freno a inversiones ante nuevo impuesto

La decisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de aplicar Imesi (Impuesto Específico Interno) a vehículos eléctricos a partir de enero del próximo año en franjas según el valor de importación despertó el descontento de varios actores del sector automotor. Importadores cuestionaron la política de Estado que resultó en el decreto firmado por el Poder Ejecutivo. “La fiesta del Estado no se corta”, apuntó en diálogo con El País el gerente de Alfalider, Alejandro Vaya, quien calificó la situación como la “crónica de una muerte anunciada”.

La resolución del gobierno implica que los vehículos eléctricos cuyo valor de importación en Aduanas (precio CIF) es menor a US$ 19.000 seguirán exonerados del impuesto. En cambio, aquellos con un valor entre US$ 19.000 y US$ 27.000 serán gravados con un 5% de Imesi, mientras que a los que superen los US$ 27.000 se les aplicará un 9% del impuesto. En el caso de los vehículos híbridos, el porcentaje del gravamen se aplicará en función de la cilindrada.

El Poder Ejecutivo detalló en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance Presupuestal 2025, en el que tiene previsto un aumento presupuestal de US$ 31 millones. Según las proyecciones del documento, el gobierno estima recaudar unos US$ 16 millones adicionales por la reducción del beneficio tributario asociado a la compra de vehículos eléctricos.

“Esto es como la economía de una casa: o cortás las salidas y las fiestas, o tu hijo tiene que dejar de ir al club. (...) La fiesta del Estado no se corta. Por lo tanto, hay que entrar más dinero para cubrir los agujeros que se producen”, dijo Vaya. “Si vos decís que vas a promocionar las energías renovables y después le caes con los impuestos porque necesitas US$ 30 millones más para cubrir los agujeros, entonces, como que borras con el codo lo que escribís con la mano”, agregó.

Afectación

El grupo Sadar concentra la importación de algunas de las marcas con mayor participación en el mercado automotor uruguayo, en especial en híbridos y eléctricos: Peugeot y BYD. Entre enero y junio de este año se comercializaron 4.442 autos y SUV marca BYD y en 2025 alcanzaron alrededor de 7.000 ventas, lo que lo posicionó como líder en movilidad eléctrica.

El director de Sadar, Santiago Guelfi, dijo a El País que se espera que la resolución del Poder Ejecutivo repercuta en el 30% de las ventas totales y sostuvo que se trata de señales por parte del Estado que “no son claras” y que generan “desconfianza” en el consumidor. “Son todos pasos para atrás”, dijo Guelfi.

Inauguracion de la primera estacion electrica de Ancap y Ducsa Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Por otra parte, el ejecutivo coincidió con la postura de la Asociación del Comercio Automotor (ACAU) que cuestionó la fijación del porcentaje en función del precio CIF –por su nomenclatura en inglés, donde el importador asume el valor de costo, seguro y flete–. “Eso no genera ningún tipo de estímulo y tiende a generar grandes distorsiones”, dijo y agregó: “Está totalmente desalineado con cualquier política”.

“Para nosotros como importadores parece que es una vergüenza. Está mal porque la franja va a depender de ese valor aduana y en ese valor aduana hay valores que no manejan los importadores, que dependen del contexto internacional”, sostuvo Guelfi y agregó que la política de Estado presenta “incongruencias”.

Según indicaron fuentes de Santa Rosa a El País –grupo importador de marcas como Nissan, Renault, Changan, Iveco y JMC–, la medida alcanzará al 50% de la oferta de vehículos eléctricos e híbridos y como resultado, impactará sobre el 25% del volumen de negocio total. Solo en 2025 el grupo comercializó unos 2.710 autos y SUV eléctricos.

Alfalider representa y comercializa en Uruguay marcas como Omoda, Honda, Mercedes-Benz, Maserati y Kaiyi. Esta última es una de las marcas más recientes que arribó a Uruguay con modelos 100% eléctricos y de un valor menor a US$ 19.000, según señaló Vaya, por lo que la empresa prevé que la normativa impacte en el 10% de sus ventas totales.

Proyecciones

El acelerado desarrollo de la movilidad eléctrica en Uruguay estuvo impulsado principalmente por beneficios tributarios, pero la aplicación de Imesi no es el único factor que impactará en el mercado de eléctricos. UTE anunció que tiene previsto eliminar las bonificaciones –descuento del 30%- en su red de carga pública a fin de este año. Esta decisión había sido criticada por parte del sector privado, quien la calificó como una “medida errada”.

Los ejecutivos de Alfalider y Sadar coincidieron en que no es un momento oportuno para sacar conclusiones sobre el posible comportamiento del mercado ya que el público se encuentra evaluando el impacto económico de la decisión del gobierno. La nueva normativa comenzará a aplicarse a partir del próximo año, por lo que las empresas esperan cerrar el 2026 con cifras positivas.

“Cuando le empiecen a cargar a los autos eléctricos los impuestos, van a subir de precio. ¿Vas a seguir vendiendo autos eléctricos en la misma medida que vendías?”, cuestionó Vaya y agregó que se espera que las ventas de eléctricos se ralentice ya que los usuarios observarán con mayor detenimiento el valor del vehículo. “No hay un ajuste, no hay un verdadero apretar el cinturón en el Estado”, agregó.

Vehículos eléctricos. Para Paz, retirar los incentivos ahora implica desacelerar el proceso de electrificación del parque automotor. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Por otra parte, Guelfi hizo referencia a las inversiones que se verían interrumpidas por esta medida. “Creo que esto está generando una mala señal hacia el exterior. Tanto así que ya hay empresas que van a suspender planes de inversión que tenían previsto”, dijo el ejecutivo aunque no detalló de cuáles se trata. En cuanto a Sadar, Guelfi mencionó que la empresa cuenta con varios proyectos en agenda vinculados a infraestructura y acuerdos comerciales, aunque aseguró que algunas inversiones se atrasarán.

Sin embargo, ejecutivos de Santa Rosa se mostraron optimistas sobre el futuro y señalaron que la empresa tiene previsto incorporar dos marcas más a las 13 actuales que conforman su línea de negocios. “En este momento estamos evaluando el alcance que podrá tener sobre la demanda y las ventas, así como los ajustes que eventualmente debamos realizar de cara a la entrada en vigencia de la nueva normativa”, aseguraron.

“De todos modos, el diferencial de ahorro que representa para el consumidor optar por un vehículo de nuevas energías frente a uno de combustión seguirá siendo significativo, por lo que entendemos que el proceso de electrificación, en el que Uruguay está muy avanzado en comparación con otros países de América Latina, continuará consolidándose”, agregaron fuentes del grupo.

Mercado actual

La venta de vehículos 0 kilómetro en Uruguay no para de crecer y lo sigue haciendo a doble dígito. En mayo aumentó 19,1% respecto a igual mes del año anterior y se vendieron 6.495 unidades, según los datos de ACAU.

De acuerdo con información de Mercado Libre, la intención de compra de autos 0 kilómetro a través de la plataforma aumentó 77,6% durante el primer semestre impulsado por la irrupción de marcas chinas —en especial eléctricos e híbridos— que concentran más de la mitad del interés en el segmento.

Los cuatro modelos 0 kilómetro más buscados por los uruguayos fueron eléctricos e híbridos: los Geely Ex2 y Ex5; y los BYD modelo Seagull y Yuan Pro. De hecho, solo el Geely Ex2 concentró 6,97% del interés del segmento.

En cambio, el mercado de usados mostró una tendencia inversa; las búsquedas cayeron 5,6% y la intención de compra retrocedió 10%. El principal motivo por el que se observó este comportamiento fue el precio de los vehículos. El valor promedio de los 0km bajó 5,5% en la comparación interanual y los modelos más buscados fueron el Fiat Strada, Toyota Hylux, Volkswagen Saveiro y Chevrolet Onix.