OSE abrió un llamado laboral con un sueldo mensual de $ 160.000: bases y requisitos

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) abrió un llamado laboral para la contratación de un consultor abogado que asesorará jurídicamente a la Gerencia de Programas con Financiamiento Externo (GPFE). Las tareas se desarrollarán de forma presencial en la sede central del organismo en Montevideo, con una carga de 36 horas. La remuneración mensual establecida para este puesto es de $ 160.000 nominales más IVA.

El propósito principal del cargo es brindar asesoramiento legal en la ejecución de los diversos proyectos que el ente autónomo implementa mediante recursos internacionales, contemplando tanto las normativas locales como los requisitos de los organismos de crédito.

Tareas y funciones del cargo de abogado en OSE

Entre las responsabilidades principales especificadas en las bases del llamado, se destacan las siguientes:



Brindar asesoramiento legal en procedimientos de expropiaciones, imposición de servidumbres, toma urgente de posesión, oblación y consignación.

en procedimientos de expropiaciones, imposición de servidumbres, toma urgente de posesión, oblación y consignación. Concurrir a audiencias judiciales , diligencias de intimación y actuaciones administrativas del organismo.

, diligencias de intimación y actuaciones administrativas del organismo. Participar en la elaboración, revisión y seguimiento de manuales operativos, planes de adquisiciones y matrices de cumplimiento del programa.

Elaborar informes jurídicos vinculados con adquisiciones y contrataciones en base a la normativa local y de las agencias internacionales.

vinculados con adquisiciones y contrataciones en base a la normativa local y de las agencias internacionales. Colaborar en la preparación de respuestas jurídicas a recursos administrativos, consultas y observaciones de los órganos de control.

Debido a la naturaleza del programa, el profesional tendrá la obligación de realizar viajes frecuentes al interior del país para visitar las diferentes localidades involucradas en las obras de infraestructura de saneamiento.

Mujer ejerciendo como abogada. Foto: Canva

Requisitos para aplicar al puesto en OSE

Requisitos excluyentes



Formación académica: poseer título de Doctor en Derecho, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales o Abogado expedido por la Universidad de la República o universidades privadas equivalentes.

o universidades privadas equivalentes. Experiencia laboral : acreditar un mínimo de un año en el ejercicio de la profesión en programas vinculados con organismos internacionales.

: acreditar un mínimo de un año en el ejercicio de la profesión en programas vinculados con organismos internacionales. Disponibilidad geográfica: capacidad para trabajar en la oficina central de Montevideo y viajar al interior con asiduidad semanal, incluyendo pernocte.

Requisitos no excluyentes



Títulos de posgrado o maestría relacionados con el objeto de la consultoría.

Formación específica en compras públicas, derecho administrativo y comercial.

y comercial. Manejo fluido de procesadores de texto y planillas electrónicas.

y planillas electrónicas. Experiencia en asesoramiento jurídico a empresas públicas o unidades ejecutoras en negociación de préstamos internacionales.

Cómo postularse al trabajo de abogado en OSE

Los profesionales interesados en participar de la convocatoria tienen tiempo de postularse hasta el miércoles 22 de julio de 2026 inclusive. La entrega del currículum vitae debe realizarse de forma digital mediante el envío de un correo electrónico a la dirección uru25pusu@ose.com.uy. En el asunto del correo se debe especificar de forma obligatoria la inscripción: "Ref. Nº 111/26 Abogado para la Gerencia de Programas con Financiamiento Externo de O.S.E.".