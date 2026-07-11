Ministerio de Ambiente abrió un llamado laboral para un consultor y pagan $ 430.000: conocé las bases

El Ministerio de Ambiente lanzó un llamado laboral público para contratar a un consultor para trabajar con nuevas tecnologías genómicas para la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise) en Montevideo, bajo la modalidad de contrato de obra con una retribución total de $ 430.000 más IVA por un período de hasta tres meses.

La persona seleccionada reportará de forma directa al Área Protección y Uso Sostenible de la Biodiversidad y a la División Planificación. El propósito del puesto radica en asistir a las autoridades en una revisión institucional integral para "sistematizar el marco regulatorio vigente e identificar vacíos legales y procedimentales frente a los compromisos del Protocolo de Cartagena", según especifican las bases del concurso.

Tareas y funciones del cargo de consultor en el Ministerio de Ambiente

El especialista tendrá que ejecutar la recopilación técnica y jurídica de los parámetros de seguridad biológica aplicados en el territorio nacional. Entre las principales actividades fijadas para este puesto se encuentran:



Sistematizar el marco normativo nacional aplicable a la bioseguridad frente a las obligaciones del tratado internacional.

frente a las obligaciones del tratado internacional. Relevar el estado de la regulación respecto a las "Nuevas Tecnologías Genómicas", abarcando edición génica, cisgénesis, intragénesis y biología sintética .

. Comparar los marcos regulatorios de referencia de la región, enfocados en el Mercosur , junto a sistemas de la Unión Europea , EE.UU., Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

, junto a sistemas de la , EE.UU., Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Organizar los antecedentes de utilización en el país de organismos vegetales y no vegetales genéticamente modificados , incluyendo insectos, vacunas y productos biológicos.

, incluyendo insectos, vacunas y productos biológicos. Diseñar, coordinar y ejecutar un taller técnico participativo con las autoridades del Sistema Nacional de Bioseguridad para validar los hallazgos.

Biotecnología aplicada.

Requisitos para aplicar al puesto en Dinabise

Requisitos excluyentes



Profesional universitario en derecho ambiental , evaluación de políticas públicas, o áreas afines.

, evaluación de políticas públicas, o áreas afines. Experiencia comprobable en análisis de marcos regulatorios, derecho internacional ambiental o consultorías de diagnóstico institucional en el sector público.

Requisitos no excluyentes



Conocimientos específicos o formación en biotecnología moderna y bioseguridad.

moderna y bioseguridad. Experiencia previa en el diseño y facilitación de talleres participativos o metodologías de consulta.

Familiaridad con el funcionamiento del ecosistema de bioseguridad local.

Disponibilidad para trasladarse dentro del país en caso de ser requerido para las actividades del proyecto.

Cómo postularse al trabajo de consultor en el Ministerio de Ambiente

Los interesados deben enviar la documentación indicada en las bases del llamado, hasta el próximo 22 de julio de 2026 a las 13:00 horas. Los documentos deben ser remitidos de forma exclusiva a la dirección de correo electrónico institucional: llamados.dinabise@ambiente.gub.uy.