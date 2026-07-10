OSE abrió un nuevo llamado laboral con sueldo de $ 157.000: mirá los requisitos

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) abrió un llamado laboral para contratar a un consultor especialista senior en ingeniería hidráulica - ambiental, para ejercer principalmente en la sede central del organismo en Montevideo. El puesto ofrece una remuneración mensual de $ 157.000 más IVA y exige una carga horaria de 40 horas semanales.

El propósito de esta contratación, enmarcada en el Programa de Universalización del Saneamiento en el Uruguay, consiste en brindar asistencia técnica a la Gerencia de Saneamiento de la empresa pública. Las inversiones están financiadas por un préstamo de Fonplata (Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata) para expandir la infraestructura de alcantarillado sanitario y el tratamiento de aguas residuales en diversas localidades del interior del país.

Tareas y funciones del cargo en OSE

Entre las principales actividades detalladas en los términos de referencia se encuentran:



Realizar tareas de asistencia técnica y supervisión en el diseño de ingeniería sanitaria .

. Elaborar informes técnicos mensuales detallando los avances y estados de situación de los proyectos.

mensuales detallando los avances y estados de situación de los proyectos. Participar en reuniones técnicas y de coordinación, además de redactar las actas correspondientes.

Efectuar la revisión y seguimiento de los sistemas de saneamiento y plantas de tratamiento de aguas residuales.

y plantas de tratamiento de aguas residuales. Redactar los términos de referencia para los llamados a licitación orientados a la ejecución de las obras.

orientados a la ejecución de las obras. Diseñar los elementos que se determinen necesarios y elaborar las memorias técnicas de los trabajos.

Requisitos para aplicar al puesto en OSE

Requisitos excluyentes

Formación académica : título de ingeniero civil hidráulico ambiental o ingeniero químico o equivalente expedido por Udelar o por instituciones habilitadas por el MEC . Los profesionales que posean título extranjero deberá estar revalidado por la Udelar.

: título de o o equivalente expedido por Udelar o por instituciones habilitadas por el . Los profesionales que posean título extranjero deberá estar revalidado por la Udelar. Experiencia: se deberá contar con un mínimo de 15 años de experiencia en trabajos similares, es decir, en estudios y/o proyectos relativos a sistemas de saneamiento (redes, bombeos, plantas de tratamiento, etc.).

Otros: disponibilidad para viajar periódicamente al Interior del país.

Ingeniería hidráulica. Foto: Canva

Requisitos no excluyentes (valorados)

Formación

Estudios de posgrados o maestrías con formación en hidráulica, redes de saneamiento , sistemas de bombeo y/o tratamiento de agua residual. Modelación de sistemas de saneamiento. Otras instancias de formación que generen conocimientos relevantes para el desarrollo de la consultoría.

Experiencia

Experiencia laboral acreditada en trabajos similares, es decir, en estudios y/o proyectos relativos a sistemas de saneamiento (redes, bombeos, plantas de tratamiento, etc.) Experiencia en proyectos del sector público relacionados con agua y saneamiento. Otra experiencia relevante respecto al objeto de la consultoría.

Otros

Capacidad de comunicación y trabajo en equipo . Comprensión de los objetivos de la consultoría.



Cómo postularse al trabajo en OSE

Los interesados deben enviar su CV en el formato que se detalla en las bases del llamado, hasta el 26 de julio de 2026, a la dirección de correo electrónico: uru25pusu@ose.com.uy. En el asunto se debe indicar: "Ref. Nº 109/26 Consultor Especialista Senior en Ingeniería Hidráulica-Ambiental".