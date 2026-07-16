Ministerio del Interior abrió un llamado laboral para un cargo con un salario de US$ 22.000: los requisitos

El Ministerio del Interior lanzó un nuevo llamado laboral público destinado a la contratación de un consultor individual para desempeñar tareas en la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Subsecretaría de la secretaría de Estado.

La persona contratada se desempeñará en las oficinas ubicadas en la calle Mercedes 993, en Montevideo. La posición ofrece una remuneración total de US$ 22.000 más IVA por un contrato de arrendamiento de obra con una duración establecida de tres meses.

La persona seleccionada tendrá como función principal llevar a cabo la evaluación intermedia del Programa Integral de Seguridad Ciudadana II, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El propósito de este trabajo técnico es determinar de manera precisa el avance real de la iniciativa, sistematizar información relevante y aportar insumos clave para la toma de decisiones estratégicas de cara a la fase final de la implementación del programa gubernamental.

Aunque el desarrollo de las tareas se realizará de manera preferentemente remota, la persona contratada deberá asistir a reuniones presenciales obligatorias en la sede de la Unidad Coordinadora de Proyectos, en las distintas dependencias ministeriales o del organismo financiero internacional, e incluso realizar visitas de campo en los territorios correspondientes a los componentes del proyecto, lo que podría incluir de ser necesario instancias dentro de contextos de privación de libertad.

Tareas y funciones del consultor en el Ministerio del Interior

El profesional seleccionado para la consultoría deberá encargarse de medir el impacto y la efectividad del programa en el período comprendido entre noviembre de 2023 y noviembre de 2026. Entre las principales actividades a desarrollar en el cargo se destacan las siguientes:



Presentar un diseño detallado y un plan metodológico de la evaluación intermedia para acordar con la Coordinación General.

Diseñar metodologías cuantitativas y cualitativas de investigación que aseguren la triangulación de datos bajo los estándares exigidos por el organismo internacional.

Ejecutar un análisis profundo de toda la documentación del programa, incluyendo los informes semestrales y planes operativos.

Coordinar, llevar a cabo y documentar reuniones de trabajo periódicas con el equipo ejecutor y los coordinadores de cada área.

Realizar encuestas y entrevistas a actores clave, beneficiarios del plan y diversas organizaciones de la sociedad civil asociadas.

Evaluar de manera comparativa todos los indicadores de impacto de la matriz de resultados, sugiriendo recomendaciones técnicas de ajuste.

Elaborar de forma consecutiva los informes iniciales, preliminares y el documento de evaluación final.

Edificio sede del Ministerio del Interior. Foto: Archivo El País.

Requisitos para aplicar al puesto en el Ministerio del Interior

La convocatoria nacional cuenta con un perfil técnico riguroso que limita el ingreso únicamente a quienes cumplan de forma estricta con todas las condiciones dispuestas por las bases de la postulación.

Requisitos excluyentes:



Nacionalidad: el postulante individual debe poseer la ciudadanía de alguno de los 48 países miembros que integran el Banco Interamericano de Desarrollo.

el postulante individual debe poseer la ciudadanía de alguno de los 48 países miembros que integran el Banco Interamericano de Desarrollo. Formación académica: título universitario finalizado en las carreras de Economía, Ciencias Políticas o disciplinas afines, admitiéndose títulos equivalentes emitidos por instituciones extranjeras debidamente convalidados.

título universitario finalizado en las carreras de Economía, Ciencias Políticas o disciplinas afines, admitiéndose títulos equivalentes emitidos por instituciones extranjeras debidamente convalidados. Especialización técnica: formación certificada en metodologías de evaluación de políticas públicas o programas sociales.

formación certificada en metodologías de evaluación de políticas públicas o programas sociales. Experiencia profesional: trayectoria debidamente acreditada en la evaluación de programas que cuenten con fuentes de financiamiento internacional.

Cómo postularse al trabajo de consultor en el Ministerio del Interior

Quienes cumplan con el perfil solicitado deben remitir su postulación formal vía correo electrónico a la casilla oficial del organismo: bid5812oc-ur@minterior.gub.uy. Al enviar la documentación, resulta indispensable colocar de forma exacta en el campo del asunto la frase "Consultor/a Evaluación Intermedia" para que la postulación sea clasificada de manera correcta por el tribunal de selección.

Ministerio del Interior. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.

Los interesados tienen plazo para enviar la documentación obligatoria hasta las 24:00 horas del día 28 de julio de 2026. Se debe adjuntar el currículum vítae detallado junto con los archivos digitales en formato PDF que acrediten fehacientemente los estudios realizados y la experiencia requerida, evitando el uso de enlaces a plataformas de almacenamiento en la nube o documentos con claves de acceso. Los documentos originales en formato papel serán solicitados formalmente a cada candidato que resulte preseleccionado para la etapa final de entrevistas personales.

Para consultas, se puede enviar un correo electrónico a bid5812oc-ur@minterior.gub.uy o llamar al teléfono de consultas 2030 4388.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.