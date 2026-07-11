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UTEC convoca a docentes con dedicación de 20 horas semanales por un salario de $ 42.000

La Universidad Tecnológica lanzó un llamado para docentes en su Centro de Transformación Digital, orientado a la enseñanza de ciudadanía digital en entornos tecnológicos. Conocé las bases y cómo postular.

11/07/2026, 15:35
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Edificio de UTEC (Instituto TecnolÃ³gico Regional Norte).
Edificio de UTEC (Instituto Tecnológico Regional Norte).
Foto: UTEC.

La Universidad Tecnológica (UTEC) abrió un llamado laboral para la contratación de un docente de inicio en el área de Ciudadanía Digital Global y Bienestar, dentro del Centro de Transformación Digital. El cargo se desarrollará en alguna de las sedes de UTEC ubicadas en distintos departamentos del país y ofrece una remuneración nominal de $ 42.510 por 20 horas semanales.

El docente seleccionado colaborará en la enseñanza y desarrollo de unidades curriculares vinculadas a la ciudadanía digital, el bienestar individual y colectivo en entornos tecnológicos y la participación crítica en escenarios mediados por tecnologías.

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Las asignaturas incluyen:

  • Derechos y participación desde la ciudadanía digital.
  • Bienestar digital individual y colectivo.
  • Hábitos e identidad digital para el bienestar.
  • Ciudadanía digital: derechos, ética y participación.

Entre las funciones destacan la docencia presencial y a distancia, planificación académica, sistematización de buenas prácticas, y eventual vinculación con actores del sector productivo, académico y social para potenciar la integración de la carrera. Además, podrá colaborar en proyectos de investigación y desarrollo e innovación (I+D+i).

Requisitos para postular al puesto de docente en la UTEC

Requisitos excluyentes:

  • Formación académica: estudiantes universitarios avanzados o egresados en áreas tales como educación, ciencias sociales, tecnología educativa, ciencias de la información, humanidades digitales u otras disciplinas afines al campo de la ciudadanía digital y el uso social de las tecnologías.
Salón de clase con cuaderno abierto, lápiz, laptop y celular sobre un banco, mientras estudiantes y docente aparecen desenfocados al fondo.
Clase de la UTEC.

Requisitos no excluyentes:

  • Formación en ciudadanía digital y/o alfabetización digital.
  • Conocimientos específicos:
    • Conocimientos básicos sobre ciudadanía digital y uso responsable de tecnologías.
    • Inglés nivel intermedio.
    • Plataformas como Google Workspace.
    • Gestión de documentos en nube.
    • Uso de herramientas digitales colaborativas.
    • Conocimientos básicos de entornos digitales.
  • Residencia: se valorará residencia en las ciudades donde UTEC cuenta con sedes o localidades cercanas.

Cómo inscribirse al cargo de docente en la UTEC

La postulación requiere enviar antecedentes y una propuesta de abordaje docente resumida, con fecha límite el 19 de julio de 2026 a las 23:59 horas, a través del portal web de Capital Humano de UTEC, en la publicación "Ref. CTD 5/26". Para más información o consultas, se puede escribir a capitalhumano@utec.edu.uy.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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