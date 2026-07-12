Nuevo llamado laboral ofrece tres cargos de peón con un sueldo que supera los $ 33.000: bases y requisitos

La Intendencia de Soriano comunicó la apertura de un llamado laboral para cubrir tres cargos de peón en la localidad de Villa Soriano, para lo que se elaborará una lista de prelación.

Los puestos son contratados bajo el escalafón C, grado 1, con un sueldo base nominal de $ 33.531,85. La carga horaria no se especifica, pero se exige disponibilidad total para la realización de tareas varias correspondientes al cargo.

Tareas y funciones del cargo de peón

Los peones seleccionados desempeñarán tareas destinadas a sostener el funcionamiento del municipio de Villa Soriano, correspondientes a ayudantes o auxiliares de servicios generales.

Si bien las bases del llamado no detallan todas las actividades específicas, estas incluyen trabajos manuales y operativos en áreas municipales, mantenimiento y apoyo logístico según las necesidades del municipio. Los detalles se podrán observar a través de este enlace.

Requisitos para postularse al trabajo municipal

Para participar, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos excluyentes:



Ser ciudadano natural o legal uruguayo

Tener más de 18 años

Contar con educación primaria completa

Presentar carné de salud vigente

Residir en Villa Soriano

No registrar antecedentes judiciales

Contar con disponibilidad horaria

Además, los interesados deben presentar documentación que acredite todos estos requisitos en original y fotocopia al momento de la inscripción.

Este trabajo requiere que los postulantes residan en Villa Soriano. Foto: Wikimedia / Commons

Dónde presentar la postulación para este llamado

El proceso de postulación comienza con la inscripción digital, disponible hasta el 20 de julio de 2026 a través de la página web oficial de la Intendencia de Soriano.

Tras completar el formulario en línea, los aspirantes deberán entregar la documentación requerida en el Municipio de Villa Soriano en horario de 08:00 a 12:00, hasta el 21 de julio.

La selección se define mediante un sorteo informático realizado ante escribano público, garantizando transparencia en la elección. Los tres primeros puestos sorteados serán adjudicados y los siguientes formarán la lista de prelación válida por 18 meses para futuras vacantes.

Fachada del edificio central de la Intendencia de Soriano. Foto: Mateo Vázquez/El País

El resultado se publicará en el sitio web de la Intendencia con los números de inscripción y parte de la cédula para protección de datos personales.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.