Ministerio del Interior abrirá un llamado laboral para 223 cargos con sueldo de $ 63.000: bases y requisitos

El Ministerio del Interior abrirá un llamado laboral para cubrir 223 plazas vacantes de operador penitenciario, para desempeñar funciones en unidades de internación penitenciaria de todo el territorio uruguayo, por lo que se generará una lista de prelación.

Los trabajos consistirán en asegurar el cumplimiento del régimen interno de acuerdo a protocolos y directivas de sus superiores en el marco de la protección de los derechos humanos.

El sueldo base nominal para los cargos ofrecidos por este concurso será de $ 63.927,62, según las bases del llamado, con una carga horaria de 40 horas semanales.

Los puestos ofrecidos pertenecen al Escalafón “S" Penitenciario como Operador Penitenciario I, Grado 1, y se distribuirán en los departamentos de Montevideo, Canelones, San José, Maldonado, Rocha, Lavalleja, Cerro Largo, Treinta y Tres, Durazno, Tacuarembó, Rivera, Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia y Florida.

Requisitos para postularse al llamado del Ministerio del Interior

Para postularse se requiere haber completado el Ciclo Básico de Educación Secundaria o su equivalente en UTU, residir en el departamento o zona a elegir, y no contar con antecedentes penales ni anotaciones policiales incompatibles con la función.

Funcionario del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Tareas a desarrollar

Entre las tareas principales detalladas por las bases de este llamado están:



Mantener un relacionamiento directo con las personas privadas de libertad (PPL).

Garantizar la seguridad integral en los procedimientos a realizar.

Realizar tareas de orientación y acompañamiento de las PPL facilitando el cumplimiento de los programas socio-educativos y de funcionamiento de la Unidad.

Realizar el conteo, controles, la apertura y cierre de sectores internos generales, habitaciones y celdas, de acuerdo a las directivas de su superior.

Llevar libro de novedades a su nivel y otra documentación del sector.

Realizar el acompañamiento hasta el espacio donde se desarrollan las actividades, estableciendo vigilancia durante la misma.

Apoyar al personal técnico en el proceso socio-educativo de las PPL.

Anticipar y disuade las conductas agresivas y/o que alteren el normal funcionamiento del centro, en coordinación con el escalafón policial.

Dar cumplimiento permanente de los protocolos estandarizados.

Para ver las bases completas de este llamado, se debe ingresas a la página web del Ministerio del Interior.

Cómo inscribirse a los cargos ofrecidos

Las inscripciones online se abren el miércoles 5 de agosto y cierran el domingo 26 de agosto de 2026, y se realizan exclusivamente en línea a través del sitio web del Ministerio del Interior, completando este formulario. Los postulantes deben elegir una única zona o departamento donde desean desempeñarse, pudiendo optar por la Zona Metropolitana (Montevideo, Canelones, San José) o cualquiera de los departamentos del interior del país.

Ministerio del Interior. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Toda la información oficial y comunicaciones durante el proceso serán publicadas en el portal del Ministerio del Interior, por lo que se recomienda a los interesados mantenerse informados a través de esa vía.

Para consultas, se puede enviar un correo electrónico a inr-rrhh.concursos@minterior.gub.uy o llamar por teléfono al número 2030 9017.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.