CND abrió un llamado laboral con cargos en Montevideo y el interior, y sueldos de más de $ 113.000: las bases

La Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) abrió un llamado laboral con varios cargos tanto en el Área Metropolitana como en el interior del país. El objetivo del organismo es llevar adelante los objetivos del programa Más Barrio, por lo que solicita trabajadores tanto en el Área Metropolitana como en Rivera, Durazno y Maldonado.

Más Barrio es un programa que se desarrolla en todo el país y está enfocado en los lugares con mayor concentración de niveles de "vulnerabilidad, exclusión socioterritorial y violencia", buscando transformaciones integrales, indica el llamado.

La convocatoria está compuesta por ocho concursos:



Trabajador Social Metropolitano

Arquitecto : Área Metropolitana

: Área Metropolitana Trabajador Social : Rivera

: Rivera Arquitecto : Rivera

: Rivera Trabajador Social : Durazno

: Durazno Arquitecto : Durazno

: Durazno Trabajador Social : Maldonado

: Maldonado Arquitecto: Maldonado

Se puede acceder a los llamados para cada puesto a través de este enlace.

Convocatoria para trabajador social Metropolitano

Requisitos : título universitario de trabajo social, egresado de la Udelar o con título reconocido o revalidado por la Udelar o de instituciones privadas reconocidas por el MEC

: título universitario de trabajo social, egresado de la Udelar o con título reconocido o revalidado por la Udelar o de instituciones privadas reconocidas por el MEC Sueldo : $ 113.782

: $ 113.782 Carga horaria : 40 horas semanales

: 40 horas semanales La duración del contrato será de 12 meses

En las bases del llamado se pueden observar todos los detalles.

Llamado para arquitecto en Área Metropolitana

Este llamado busca un arquitecto con perfil gestión de proyectos para trabajar en el territorio del Área Metropolitana.



Requisitos : profesional universitario con título de Arquitecto, expedido por institución reconocida en el territorio nacional por la autoridad competente, con un mínimo de cinco años de experiencia profesional.

: profesional universitario con título de Arquitecto, expedido por institución reconocida en el territorio nacional por la autoridad competente, con un mínimo de cinco años de experiencia profesional. Sueldo : $ 113.782

: $ 113.782 Carga horaria : 40 horas semanales

: 40 horas semanales La duración del contrato será de 12 meses

Para ver las bases, se puede acceder a través de este enlace.

Llamado para trabajador social en Rivera

Este llamado busca un trabajador social con perfil gestión de proyectos para trabajar en el territorio de Rivera.

Requisitos : profesional universitario licenciado en Trabajo Social expedido por institución reconocida en el territorio nacional por la autoridad competente, con un mínimo de 5 años de experiencia profesional.

: profesional universitario licenciado en Trabajo Social expedido por institución reconocida en el territorio nacional por la autoridad competente, con un mínimo de 5 años de experiencia profesional. Sueldo : $ 113.782

: $ 113.782 Carga horaria : 40 horas semanales

: 40 horas semanales La duración del contrato será de 12 meses

Para ver las bases, se puede acceder a través de este enlace.

Corporación Nacional para el Desarrollo. Estefania Leal/Archivo El Pais

Llamado para arquitecto en Rivera

Este llamado busca un arquitecto con perfil gestión de proyectos para trabajar en el territorio de Rivera.

Requisitos : profesional universitario con título de Arquitecto, expedido por institución reconocida en el territorio nacional por la autoridad competente, con un mínimo de 5 años de experiencia profesional.

: profesional universitario con título de Arquitecto, expedido por institución reconocida en el territorio nacional por la autoridad competente, con un mínimo de 5 años de experiencia profesional. Sueldo : $ 113.782

: $ 113.782 Carga horaria : 40 horas semanales

: 40 horas semanales La duración del contrato será de 12 meses

Para ver las bases, se puede acceder a través de este enlace.

Llamado para trabajador social en Durazno

Este llamado busca un trabajador social con perfil gestión de proyectos para trabajar en el territorio de Durazno.

Requisitos : profesional universitario licenciado en Trabajo Social expedido por institución reconocida en el territorio nacional por la autoridad competente, con un mínimo de 5 años de experiencia profesional.

: profesional universitario licenciado en Trabajo Social expedido por institución reconocida en el territorio nacional por la autoridad competente, con un mínimo de 5 años de experiencia profesional. Sueldo : $ 113.782

: $ 113.782 Carga horaria : 40 horas semanales

: 40 horas semanales La duración del contrato será de 12 meses

Para ver las bases, se puede acceder a través de este enlace.

Llamado para arquitecto en Durazno

Este llamado busca un arquitecto con perfil gestión de proyectos para trabajar en el territorio de Durazno.

Requisitos : profesional universitario con título de Arquitecto, expedido por institución reconocida en el territorio nacional por la autoridad competente, con un mínimo de 5 años de experiencia profesional.

: profesional universitario con título de Arquitecto, expedido por institución reconocida en el territorio nacional por la autoridad competente, con un mínimo de 5 años de experiencia profesional. Sueldo : $ 113.782

: $ 113.782 Carga horaria : 40 horas semanales

: 40 horas semanales La duración del contrato será de 12 meses

Para ver las bases, se puede acceder a través de este enlace.

Llamado para trabajador social en Maldonado

Este llamado busca un trabajador social con perfil gestión de proyectos para trabajar en el territorio de Maldonado.

Requisitos : profesional universitario licenciado en Trabajo Social expedido por institución reconocida en el territorio nacional por la autoridad competente, con un mínimo de 5 años de experiencia profesional.

: profesional universitario licenciado en Trabajo Social expedido por institución reconocida en el territorio nacional por la autoridad competente, con un mínimo de 5 años de experiencia profesional. Sueldo : $ 113.782

: $ 113.782 Carga horaria : 40 horas semanales

: 40 horas semanales La duración del contrato será de 12 meses

Para ver las bases, se puede acceder a través de este enlace.

Llamado para arquitecto en Maldonado

Este llamado busca un arquitecto con perfil gestión de proyectos para trabajar en el territorio de Maldonado.

Requisitos : profesional universitario con título de Arquitecto, expedido por institución reconocida en el territorio nacional por la autoridad competente, con un mínimo de 5 años de experiencia profesional.

: profesional universitario con título de Arquitecto, expedido por institución reconocida en el territorio nacional por la autoridad competente, con un mínimo de 5 años de experiencia profesional. Sueldo : $ 113.782

: $ 113.782 Carga horaria : 40 horas semanales

: 40 horas semanales La duración del contrato será de 12 meses

Para ver las bases, se puede acceder a través de este enlace.

Arquitecto desempeñando su trabajo. Foto: Freepik.

Cómo postularse a estos llamados

Los interesados tienen hasta el 31 de julio para presentarse a cualquiera de estos llamados. La postulación se deberá realizar a través de un correo electrónico a masbarrio@presidencia.gub.uy, incluyendo en el asunto el cargo y localidad para los que se desea postular, como lo indica la base de cada llamado (se recomienda ver qué nombre solicita cada base).

A ese correo electrónico se le debe adjuntar el título universitario reconocido en el territorio nacional por la autoridad competente, el curriculum vitae y la documentación probatoria de los méritos y antecedentes declarados en el C.V.

Para consultas, se puede llamar por teléfono al 29162800 o enviar un correo electrónico a masbarrio@presidencia.gub.uy.