Presidencia abre un llamado laboral con un sueldo de $102.573 por 40 horas semanales: requisitos y plazos

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) abrió un llamado laboral para consultor contador público en el marco del fortalecimiento de la gestión financiero-contable del Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y de Servicios Subnacional (PDGS).

El cargo se presenta bajo la modalidad de arrendamiento de servicios y con un plazo de contratación de 12 meses. A su vez, posee un sueldo mensual de $102.573 más IVA, a valores del ejercicio del año 2026.

El llamado se da en el marco del fortalecimiento de los sistemas de administración financiera de los gobiernos departamentales y fortalecimiento institucional del área de descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante apoyo técnico en las sistematización análisis elaboración de documentos basados en información financiera y contable.

Requisitos necesarios para el cargo de contador en OPP

El llamado requiere de manera excluyente el título profesional de Contador Público reconocido para ejercer en territorio nacional y al menos un año de experiencia en la administración pública, o en actividades asociadas a la contabilidad o finanzas públicas.

A su vez, se valorarán posgrados de especialización vinculados a finanzas públicas, normas contables, entre otras. De mismo modo con cursos vinculados, y conocimiento de herramientas ofimáticas para análisis y procesamiento de la información.

Torre Ejecutiva. Foto: Leonardo Mainé

Funciones para el cargo de contador en OPP

El profesional seleccionado cumplirá tareas operativas y técnicas vinculadas a la administración financiera subnacional, entre que destacan:

Colaborar en la ejecución de acciones para el fortalecimiento de los sistemas financieros de los gobiernos departamentales.

Analizar información financiera de gobiernos subnacionales como presupuestos quinquenales, rendiciones de cuentas y compromisos de gestión.

Colaborar en el diseño y análisis de indicadores para el seguimiento de las finanzas subnacionales y confeccionar informes técnicos.

Articular el trabajo con todos los actores involucrados y con los distintos niveles de gobierno.

Trasladarse al interior toda vez que las necesidades de sus funciones así lo requieran.

Cómo presentarse y procedimiento de selección

Los interesados al cargo deberán enviar su CV, adjuntando los comprobantes que acrediten los requisitos excluyentes, a la dirección de correo electrónico: seleccionconsultores@opp.gub.uy indicando en el asunto: Ref. CONSULTOR CONTADOR PÚBLICO DFI . Hay plazo hasta el 31 de julio.

Para la evaluación se nombrará una Comisión Calificadora conformada por un número impar de miembros, de al menos tres integrantes. El consultor será seleccionado dentro de una lista corta confeccionada en base a las postulaciones recibidas a raíz del llamado público realizado.

Para la confección, se evaluará la experiencia laboral presentada y su formación, ambas presentadas por cada uno de los postulantes en el currículum vitae presentado previamente. En base a estos, los postulantes obtendrán una puntuación en base a diversos criterios dentro de los aspectos antes mencionados. Esto confeccionará una lista corta de postulantes. Los mejores clasificados, pasarán a una instancia de entrevista personal, en la que deberán presentar documentos probatorios de lo declarado en su CV, a efecto de verificación.