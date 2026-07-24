MEF abre un llamado laboral con un sueldo de $64.986 y una carga de 40 horas semanales

La Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un llamado laboral público para profesionales en relaciones laborales con un sueldo nominal de $64.986 por una carga horaria semanal de 40 horas.

El llamado está abierto hasta el lunes 17 de agosto bajo la denominación de “Asesor XIII” con un contrato de vínculo provisorio de índole profesional con actividades a realizar en la ciudad de Montevideo.

Tareas y funciones al llamado de relaciones laborales del MEF

El objetivo central del cargo busca asesorar y participar en la mejora de los procesos relacionados a la gestión integral de los recursos humanos dentro de la sede central del organismo. A su vez, entre las principales tareas descriptas a realizar se destacan:

Contribuir en el diseño de planes de formación y desarrollo del personal

Participar en la planificación de Recursos Humanos e intervenir en procesos de reclutamiento y selección.

Colaborar en evaluaciones del desempeño, promoción y ascenso de funcionarios

Colaborar en elaboración de criterios, normativas

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Principales requisitos para al llamado de Relaciones Laborales del MEF

Requisitos excluyentes:

Título de licenciado/a en relaciones laborales , expedido por la Universidad de la República o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente.

, expedido por la Universidad de la República o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente. Al menos un año de experiencia en el ámbito público y/o privado relacionadas con las actividades relacionadas al cargo.



Requisitos no excluyentes (a valorar)

Diplomas, especializaciones o cursos de perfeccionamiento relacionados al cargo, en este caso en el área de Gestión Humana.

Experiencia superior a un año de trabajo en funciones afines.

Cómo postularse al llamado de Relaciones Laborales del MEF

Para presentarse al llamado el aspirante deberá registrarse dentro del sitio Uruguay Concursa dentro del periodo establecido. Tras su registro y posterior postulación al llamado, cada postulante obtendrá un Certificado de postulación de nivel electrónico que incluirá un número de identificación.

Este último garantizará el anonimato del postulante en cada una de las instancias y podría ser solicitado en cualquier momento del proceso.

Cómo será el proceso de selección para el llamado de profesional para el MEF

Los postulantes que declaren cumplir con todos los requisitos del puesto serán seleccionados automáticamente para continuar con un proceso de tres etapas que cuentan con un puntaje asignado por un Tribunal elegido previamente.