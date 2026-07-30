MVOT abre un llamado laboral con un sueldo de $81.030 por 40 horas semanales: bases, requisitos y plazos

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) abrió un llamado laboral en busca de un procurador/a para cumplir tareas dentro de la Dirección General Secretaría. El cargo posee una carga semanal de 40 horas dentro de un vínculo provisorio con una duración de 12 meses.

Los honorarios previstos alcanzan un total nominal de $81.030. Divididos en $53.089 de sueldo base, más otros $27.940 en compensación por el Art. 3º RM 934/2023, según indica las bases presentadas por el Ministerio.

El cargo denominado como personal técnico profesional de Escalafón B, tiene como principal objetivo brindar apoyo jurídico-técnico a las actuaciones judiciales y contencioso-administrativas del departamento jurídico de la Dirección General de Secretaría en la ciudad de Montevideo. Sin embargo, las especificaciones aclaran que el postulante deberá contar con disponibilidad para viajar al interior del país.

Principales actividades para realizar en el puesto de procurador en el MVOT

Realizar seguimiento de expedientes ante el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y demás organismos públicos y privados



Presentación de escritos y retiro de documentación



Control de plazos, audiencias y estado de juicios y expedientes administrativos en los que esté interviniendo el Ministerio.



Mantener actualizado el registro de juicios y las copias de los expedientes judiciales.



Brindar apoyo técnico a los abogados del Área Legal.



Prepara expedientes y documentación probatoria.



Tramitar oficios, exhortos y demás documentaciones necesarias.



Elaborar borradores de oficios, proyectos de resoluciones y escritos.

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) Leonardo Maine/Archivo El Pais

Requisitos para el puesto de procurador en el MVOT

Requisitos excluyentes para el cargo:

Título de procurador/a expedido por la Universidad de la República o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por cualquiera de las autoridades competentes posibles.



Requisitos NO excluyentes para el cargo:

Cursos en Derecho Administrativo.



en Derecho Administrativo. Experiencia de un año o superior desarrollando las principales actividades descritas en el ámbito público y/o privado .



de un año o superior desarrollando las principales actividades descritas en el ámbito y/o . Conocimientos de herramientas informáticas (Word, Excel, Libre Office, etc).

Cómo postularse al puesto de procurador en el MVOT

Los postulantes deben presentarse en este enlace dentro de Uruguay Concursa . Una vez ya registrados dentro del sitio web y luego de presentar toda la información solicitada podrán aplicar para el llamado hasta el miércoles 13 de agosto.

Una vez enviada toda la información necesaria, un tribunal evaluará cada una de las convocatorias otorgando un puntaje a cada uno de los postulantes. Este puntaje dependerá de lo relacionado con la formación y experiencia de la persona, avalados por la información presentada en Uruguay Concursa. Aquellos que consigan un puntaje mayor a 70 puntos serán convocados a las dos etapas restantes del proceso de selección.