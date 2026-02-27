De predio abandonado a joya de la rambla: la historia detrás del nuevo Parque Mauá

Desde diciembre Montevideo cuenta con un nuevo paseo, uno que más allá de la novedad de su apertura tiene mucha historia: el Parque Mauá. Este sábado se celebra la existencia de este paseo con un festival de música, desde las 17 horas, en el que actuarán Sonido Superchango, Dinamita Sound System, Diego Presa, Guillermo Wood, Asamblea Ordinaria, Franny Glass, Fer Henry, Maine Hermo, Sebastián Codoni, Martín Iglesias y Garo Arakelian.

Este festival es un festejo por la recuperación de un espacio que estuvo muchos años sin poder ser aprovechado, y también corona el trabajo de la Comisión de vecinos por la Rambla Sur que se realizó desde 2018, con muchas idas y venidas, discusiones, negociaciones y polémicas.

Ramiro Rodríguez, de dicha comisión, recuerda que vecinos de la zona y otras partes de la ciudad se autoconvocaron y organizaron para frenar la venta del enorme predio a intereses comerciales privados que había sido definida un año antes por el Senado de la República, en esa época gobernada por el Frente Amplio.

Un paseo para todos. Foto: Gentileza.

La llamada Coalición Republicana estaba en el gobierno unos años después, pero la intención de vender el espacio seguía en pie. “Nos reunimos con gente del Frente, del Partido Nacional y del Partido Colorado para ver cómo podíamos frenar la venta de un patrimonio público y costero, que además podía significar el inicio de un collar de ‘perlas’”, comenta Rodríguez.

También trae a colación otra idea para una intervención comercial en la zona costera de la ciudad: la isla artificial que se intentó crear en la rambla de Punta Gorda en 2022, un proyecto que finalmente naufragaría en la burocracia municipal posteriormente.

El Parque Mauá está abierto actualmente entre las 9 y 22, un espacio pensado para ir a descansar, asistir a un espectáculo, una película al aire libre o disfrutar de una de las vistas más atractivas de la rambla montevideana.

Foto: Gentileza.

Hay otras actividades también, como un sendero histórico autoguiado que busca que quienes lo recorran puedan “conocer la historia y el patrimonio del complejo (...) uno de los conjuntos industriales más antiguos y significativos de Montevideo. Su origen está ligado al desarrollo del alumbrado público a gas de la ciudad, un servicio esencial que transformó la vida urbana en el siglo XIX”, como se consigna en el portal institucional sobre el paseo, a cargo de la Intendencia de Montevideo.

Rodríguez, por su lado, subraya que el hecho de que estuviera tanto tiempo sin presencia humana permitió que el predio tuviera un desarrollo botánico poco común en la ciudad.

Por esa razón y en algunos aspectos, Rodríguez sostiene que el parque se asemeja más a un balneario poco contaminado por el trasiego de la gente como puede ser Cabo Polonio, en Rocha, que a un recorrido capitalino.

Foto: Gentileza.

La Comisión de vecinos por la Rambla Sur también tiene intenciones de generar infraestructura para que pueda disfrutarse del espacio en invierno, ya que esa zona puede ser bastante impiadosa en lo que a condiciones climáticas refiere en la estación más fría del año. El acceso al festival de este sábado es libre y gratuito.



