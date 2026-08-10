La IMM organiza un paseo gratuito a Colonia para mayores de 60 años: itinerario y fechas de inscripción

La Intendencia de Montevideo (IMM) presentó una instancia de paseo gratuito hacia el departamento de Colonia el próximo viernes 4 de setiembre de 2026. La actividad será exclusivamente para personas mayores de 60 años y consistirá en una visita por el día.

Las inscripciones estarán abiertas a partir del 24 hasta el 28 de agosto. Será una jornada gratuita, pero que contará con cupos limitados.

El organismo detalló que la instancia consiste de un paseo de dificultad media, ya que incluye ascensos y descensos del ómnibus en el cual se viajará, además de recorridos a lo largo de las calles adoquinadas típicas del departamento.

Debido a las actividades que se desarollarán, la intendencia indica que las personas postuladas deben trasladarse de manera autónoma. Sin embargo, se aclara que se realizará una breve evaluación de este aspecto al momento de la inscripción.

En qué consistirá el paseo gratuito a Colonia para personas mayores que ofrece la IMM

La actividad está prevista para realizarse el viernes 4 de setiembre en su totalidad. La salida será a las 08:00 horas desde la Intendencia de Montevideo, sobre la calle Soriano entre Santiago de Chile y Ejido.

Luego, el cronograma establece la visita del Barrio Histórico y la Estancia Anchorena, generando que la hora de retorno estimada a la capital sea sobre las 19:30 horas del mismo viernes 4.

Debido a las actividades propuestas se recomienda a aquellos adultos que asistan a la actividad que lo hagan con calzado cómodo y, de ser posible, antideslizante.

Estancia de Anchorena Foto: Archivo/El País

Cómo me inscribo al paseo gratuito a Colonia para personas mayores que ofrece la IMM

Las inscripciones se podrán realizar, desde el 24 de agosto, vía telefónica mediante el 1950 (internos 8607, 8618 y 8611) o de manera presencial en Soriano 1426, Edificio Anexo, piso 1, de lunes a viernes de 10:00 a 15:45 horas.

El comunicado aclara que las mismas vías son aptas para consultas dentro del horario indicado.