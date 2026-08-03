¿Cuándo terminan las clases en 2026 en Uruguay?

El calendario de Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP), aprobado por el Consejo Directivo Central (CODICEN), establece las fechas para la finalización de cursos a nivel de educación inicial, primaria, secundaria y técnico profesional.

Además, antes del fin de curso existen otros nueve días donde no se dictarán clases.

Cuándo terminan las clases a nivel de Inicial y Primaria en 2026 en Uruguay

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria estableció que el final del año lectivo para los escolares será el viernes 18 de diciembre, incluyendo la realización de los actos de fin de cursos.

Cuándo terminan las clases a nivel de Secundaria en 2026 en Uruguay

La Dirección General de Educación Secundaria decretó que la finalización de cursos dentro de la Educación Básica Integrada (EBI) se dará el viernes 27 de noviembre, mientras que para el apartado de la Educación Media Superior (EMS) se dictarán clases hasta el mismo viernes 27 de noviembre.

Calendario de la educación 2026 - ANEP Foto: ANEP

Cuándo terminan las clases a nivel de UTU en 2026 en Uruguay

En el caso de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU), se estableció que a nivel de Educación Media Básica (EMB) la finalización de cursos se dará el viernes 27 de noviembre para quienes cursen Plan 2023 EBI, Plan 2025 EMBT o Plan 2010 Rumbo. Sin embargo, en el caso de aquellos que cursen con los planes 2021 FPB y 2025 FPB su finalización de cursos será el viernes 20 de noviembre.

En el caso de la Educación Media Superior (EMS), considerando todos sus cursos, también tendrá la finalización de cursos el viernes 27 de noviembre.

Argumentos. El Tribunal cuestiona que el joven, antes de formalizar la denuncia, mantuvo instancias de trabajo con las psicólogas. Foto: Archivo El País.

Qué feriados quedan previo al fin de curso en 2026 en Uruguay

Previo a la finalización de cada uno de estos cursos, el calendario marca jornadas en las cuales no se dictarán clases. Según lo planteado por ANEP, el próximo lunes 9 de noviembre se realizará una asamblea extraordinaria por la Asamblea Técnico Docente (ATD) con todos los docentes del país.

Además de esto, desde el lunes 21 hasta el viernes 25 de setiembre se desarrollarán las vacaciones de primavera. Este receso será para alumnos y docentes de todas los niveles.

Por otro lado, se debe recordar que persisten tres jornadas donde no se dictarán clases previo a la finalización de los cursos. Martes 25 de agosto debido al feriado nacional, no laborable, celebrando la Declaratoria de la Independencia. Lunes 12 de octubre, celebrando el Día de la Raza, y el lunes 2 de noviembre debido a la celebración del Día de los Difuntos.