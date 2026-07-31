¿Cuándo cae Semana Santa 2027 en Uruguay?

La Semana Santa es una marca infaltable en el calendario de los uruguayos en cuanto a feriados se refiere.

También conocida como Semana de Turismo, esta modificación se estableció por la Ley N° 6997 durante el proceso de secularización de los feriados impulsado por José Batlle y Ordoñez en el año 1919.

¿Cuándo cae la Semana de Turismo en 2027 en Uruguay?

Durante el 2027, la semana de turismo abarcará desde el lunes 22 hasta el domingo 28 de marzo inclusive.

Si bien toda esta semana se considera a nivel legal como un feriado laborable, a partir del jueves 25 y el viernes 26 de marzo de 2027, también conocido como viernes santo, la mayoría de las oficinas públicas, bancos, centros educativos y otros comercios, trabajen un horario menor al habitual o en otros casos cierren sus puertas.

A su vez, esto hace que ya se encuentre fijado los feriados de carnaval, los cuáles se realizan 40 días antes del comienzo de la semana de turismo según indica la Ley N° 6997 .

Ministerio de Turismo. Foto: Archivo El País.

¿Por qué "comienza el año" luego de la Semana de Turismo en 2027 en Uruguay?

Durante los últimos días de la Semana Santa o también conocida como Semana de Turismo se dan una serie de eventos a nivel religioso y también nacional.

Por un lado, el último domingo de esa semana se realiza el Domingo de Pascua, o también conocido como Domingo de Resurrección, conmemorado por los católicos debido a la resurrección de Jesucristo, decretando el fin de la semana santa de cada año.

Mientras que a su vez, en Uruguay se corre la vuelta ciclista. Una histórica competencia que en 2027 cumplirá 87 años desde su primera largada. Se realiza cada año recorriendo distintos rincones del país y con la particularidad de terminar el último domingo de la semana santa en Montevideo.

Esta tradición, conllevo a miles de uruguayos a conformar una frase que parece haberse establecido, la cuál indica que con la llegada del último de los ciclistas participantes en la carrera, se decreta, “el inicio de un nuevo año”.