Cuándo cae carnaval en 2027 en Uruguay

El feriado de carnaval representará uno de los primeros fin de semanas largos durante el próximo 2027. Luego del comienzo de año marcado para el viernes 1° de enero, este feriado laborable será el siguiente, abarcando los días lunes y martes.

Establecido por la ley N° 6997 , la fijación de Carnaval se ve marcada por lo que será el comienzo de la Semana de Turismo, también conocida como Semana Santa, 40 días más tarde.

¿En qué fechas cae el feriado de Carnaval en 2027?

Para el próximo 2027 el feriado de carnaval quedó establecido para el lunes 8 y martes 9 de febrero, generando un fin de semana largo continuando el sábado 6 y domingo 7.

Vista aérea de atardecer en la ciudad de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

A su vez, la Ley N° 16805 indica que los feriados laborables que se establezcan durante los días martes o miércoles se modificarán para el lunes inmediato anterior, mientras que en casos donde se den en los días jueves o viernes se modifican para el lunes siguiente. Aquellos que estén establecidos para sábado, domingo o lunes se realizarán el mismo día.

Sin embargo, la ley aclara que este régimen de modificación de días no aplicará para feriados no laborables, a los que se sumarán el 6 de enero, 19 de junio y 2 de noviembre, además de los feriados de carnaval y la semana de turismo.

Carnaval se fija teniendo en cuenta la conmemoración del Domingo de Ramos, durante la Semana Santa. Que en Uruguay mantiene el nombre de Semana de Turismo tras la Ley N° 6997 durante el proceso de secularización de los feriados a nivel nacional.