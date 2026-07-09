¿Cuándo son las próximas vacaciones en centros educativos? Las fechas fijadas por ANEP

Las próximas vacaciones que se esperan en Uruguay, según el calendario de educación 2026 de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP), son las vacaciones de primavera 2026, dando el paso al último trimestre de clases del calendario lectivo.

Las fechas fueron establecidas por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) previo al comienzo del año educativo en curso.

Las fechas para las vacaciones de primavera 2026

Para Educación Inicial y Primaria las vacaciones de primavera 2026 comienzan el lunes 21 de setiembre y finalizan el viernes 25 de setiembre, según el calendario de actividades del año lectivo 2026.

En Educación Secundaria los estudiantes tendrán sus vacaciones de setiembre en el mismo período, del 21 al 25 de setiembre.

Por su parte, la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) definió que el receso de setiembre será en las mismas fechas que los otros niveles educativos.

¿Cuándo finaliza el año lectivo 2026?

Calendario de la educación 2026 - ANEP Foto: ANEP

Siguiendo el calendario de educación 2026 de ANEP, educación inicial y primaria finalizan sus cursos el 18 de diciembre. Mientras que secundaria y educación técnico profesional (UTU) terminan el 27 de noviembre. Por su parte, el consejo de formación en educación culminan sus cursos el 30 de octubre y la dirección de educación de jóvenes y adultos, el 15 de diciembre.