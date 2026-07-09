Invierno y cerebro: por qué no podemos pensar cuando hace mucho frío, según la psicología

Hay mañanas de invierno en las que encontrar las llaves parece imposible, leer un correo requiere el doble de esfuerzo o mantener una conversación fluida cuesta más de lo habitual. No es solo una sensación: cuando hace mucho frío, el cerebro trabaja de manera diferente. Aunque el frío extremo no reduce la inteligencia, sí puede afectar temporalmente la atención, la memoria, la velocidad de procesamiento y la capacidad para tomar decisiones.

La explicación combina procesos fisiológicos y psicológicos. El organismo prioriza mantener estable la temperatura corporal y, para lograrlo, destina una parte importante de sus recursos a conservar el calor. Esa redistribución de energía, sumada al estrés físico que genera el frío intenso, puede hacer que ciertas funciones cognitivas se vuelvan menos eficientes durante un tiempo.

El cerebro consume alrededor del 20% de la energía del cuerpo incluso cuando estamos en reposo. Cuando la temperatura desciende de forma marcada, el organismo pone en marcha una serie de mecanismos para evitar perder calor: contrae los vasos sanguíneos de la piel, produce escalofríos y aumenta el gasto energético.

Desde la psicología se explica que esa mayor demanda fisiológica puede competir con procesos mentales complejos. En otras palabras, una parte de la atención queda "ocupada" en responder al ambiente, por lo que resulta más difícil concentrarse en otras tareas.

Por eso, en los días de mucho frío es frecuente sentirse más lento para resolver problemas, distraerse con facilidad o necesitar más tiempo para completar actividades que normalmente resultan sencillas.

Mujer abrigada siente frío en su casa. Foto: Freepik.

La atención funciona como un recurso limitado: cuanto más exige una situación, menos capacidad queda disponible para otras actividades. El frío intenso constituye justamente uno de esos estímulos que captan parte de nuestros recursos cognitivos. Si además estamos incómodos, temblando o preocupados por entrar en calor, esa sensación ocupa un espacio mental que antes estaba destinado al trabajo, al estudio o a la conversación.

El invierno trae consigo otros factores que afectan el rendimiento mental. La menor exposición a la luz solar puede alterar los ritmos circadianos, favorecer el cansancio durante el día y modificar la producción de neurotransmisores relacionados con el estado de ánimo. Muchas personas también reducen la actividad física, pasan más tiempo en espacios cerrados y disminuyen los encuentros sociales, hábitos que influyen tanto en el bienestar emocional como en el funcionamiento cognitivo.

A esto se suma que, cuando hace mucho frío, solemos dormir peor o despertarnos varias veces durante la noche, lo que repercute directamente en la memoria, la concentración y la capacidad de aprendizaje al día siguiente.

Hombre pensando. Foto: Freepik.

Cómo mantener la mente más despierta en invierno

Los especialistas recomiendan algunas estrategias sencillas para reducir el impacto del frío sobre el rendimiento cognitivo:



Mantener una temperatura agradable en los espacios donde se estudia o trabaja.

Exponerse a la luz natural apenas sea posible, especialmente durante la mañana.

Hacer pausas activas y mover el cuerpo cada una o dos horas para favorecer la circulación.

Dormir las horas suficientes y mantener horarios relativamente regulares.

Evitar pasar muchas horas sentado sin moverse.

Mantener una buena hidratación, ya que en invierno solemos sentir menos sed.

Consumir comidas equilibradas que aporten energía sostenida en lugar de depender únicamente del café o los alimentos muy azucarados.

La buena noticia es que este efecto suele ser transitorio. A medida que el cuerpo recupera una temperatura confortable y se adapta al ambiente, la mayoría de las funciones cognitivas vuelve a su nivel habitual.

Por eso, si durante una ola de frío te descubrís olvidando dónde dejaste el celular, tardando más en resolver un problema o sintiendo que "el cerebro no arranca", probablemente no se trate de falta de concentración ni de una pérdida de capacidad intelectual. En muchos casos, es simplemente la forma que tiene el organismo de recordarnos que, antes de responder mensajes, su prioridad sigue siendo mantenernos con vida y a una temperatura segura.