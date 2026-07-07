¿En qué días se encienden las velas de miel? Las fechas óptimas para hacer este ritual en casa

Las velas de miel poseen un valor especial para las personas que creen en el esoterismo, además de destacarse por su aroma agradable para el hogar. En fechas como el 11 y el 22 de cada mes, muchas personas llevan a cabo un ritual en el que encienden este tipo de velas perfumadas con una intención específica.

Para llevar adelante esta práctica, es fundamental utilizar las velas elaboradas con cera de abeja. El portal Apicultura y Miel asegura que este tipo de velas generan "un ambiente dulce, sorprendentemente natural y muy relajante", un beneficio práctico para los lugares del hogar donde se prendan. Las personas que las encienden durante las fechas mencionadas lo suelen hacer con la esperanza de atraer prosperidad y abundancia.

¿Por qué se considera mejor encenderlas en los días 11 y 22?

De acuerdo con la tienda española Alma Esencias y Luz, los días 11 y 22 de cada mes se caracterizan por poseer una energía particular, debido a que coinciden con los llamados números maestros. El 11 es el símbolo de la intuición, la iluminación espiritual y alinea las acciones de nuestros actos para lograr un propósito, según El Tiempo (GDA). En tanto, el número 22 es la cifra de la materialización de sueños por medio de esfuerzos concretos, además de considerarse un símbolo de estabilidad, equilibrio y manifestación. En ese sentido, se sostiene que esta elevada vibración positiva puede favorecer la manifestación de los deseos de las personas.

Asimismo, señala que encender una vela en esas fechas contribuye a atraer la abundancia y a poner en movimiento lo que se denomina “la rueda energética de la prosperidad”.

Vela de miel. Foto: Unsplash

¿Cómo se hace el ritual con velas de miel?

La tienda detalló los pasos para realizar el ritual y aprovechar los beneficios de las velas en estos dos días del mes. "Puedes comenzar el día realizando una pequeña limpieza energética, quemando incienso de Ruda o Romero. En caso de que te sea imposible encontrar cualquiera de estas dos, puedes encender incienso de sándalo o mirra", indicó.

Una vez que se encienden las varitas de incienso, se debe encender la vela de miel, explicó, pero antes se debe visualizar el propósito deseado. "Enciende la vela y deja que se consuma en el día", concluyó.

Para llevar adelante el ritual de la vela de miel, según El Tiempo (GDA), se recomienda seguir una serie de pasos. En primer lugar, es importante comprobar que la vela esté elaborada completamente con cera de abeja y utilizar fósforos de madera para encenderla.

Además, se sugiere limpiar previamente el espacio donde se realizará el ritual, lo que puede hacerse con agua y sal o mediante el uso de incienso. Luego, la vela debe colocarse en un recipiente resistente al calor mientras se consume.

Velas de miel para el ritual de los días 11 y 22 de cada mes. Foto: Unsplash

Quienes practican este tipo de rituales también indican que se puede potenciar la conexión energética mediante aceites esenciales, como los de canela, jazmín o lavanda, así como con el uso de cuarzos.

Otro de los pasos consiste en escribir en un papel las intenciones de manera clara y específica, y repetirlas en voz alta, con el objetivo de atraer armonía, abundancia y dulzura. Finalmente, una vez que la vela se haya consumido por completo, se aconseja agradecer tanto al universo como al propio tiempo dedicado a la práctica.