El impacto de la Luna en Piscis en las emociones y el mantra recomendado para recuperar la estabilidad

Este lunes 6 de julio de 2026 la Luna se presenta en su fase gibosa menguante con un 68% de iluminación al amanecer, disminuyendo al 60% al finalizar el día. Esta fase lunar, visible en forma de “C” en el hemisferio norte y “D” en el sur, transita por el signo de Piscis hasta las 18:08 horas y luego ingresará en Aries, mientras mantiene una órbita ascendente en su recorrido alrededor de la Tierra.

Así, la Luna impulsa el cierre de asuntos emocionales y fomenta la conexión con los demás, preparando el terreno para un empuje renovado en proyectos y actividades personales.

El impacto del clima lunar en las emociones y el cuerpo

En esta jornada, la energía lunar favorece la organización y limpieza del hogar, especialmente en la entrada de la casa, que es clave para equilibrar la energía ambiental. Se recomienda ordenar y limpiar rápidamente superficies visibles, barrer, quitar polvo y fregar el suelo del recibidor, además de colocar un cuenco con sal y flores como potus dorado o planta del dinero para potenciar la vitalidad.

El momento también es propicio para realizar cuidados personales que ayuden a depurar el organismo, evitando alcohol, azúcares y grasas saturadas, priorizando la hidratación y una dieta con alcachofas, aguacates y cítricos. En el aspecto físico, cortes de cabello en este día aceleran su crecimiento y la exfoliación del cuero cabelludo con arcilla natural resulta beneficiosa.

Feng shui, orden y limpieza. Foto: Tatiana Balostro

La órbita lunar ascendente y la fase gibosa menguante motivan a activar nuevas rutinas de ejercicio cardiovascular breve para mejorar la circulación y fortaleza corporal, así como a meditar con el mantra “Har” para potenciar la introspección y la estabilidad emocional.

Pautas para el riego y la siembra de hortalizas de hoja

En la jardinería biodinámica, aunque las condiciones actuales no sean ideales para la cosecha, es buen momento para sembrar hortalizas de hoja y tallo como perifollo o escarola y hacer esquejes, regando abundantemente, preferentemente al atardecer.

La Tierra alcanza su afelio hoy, situándose en el punto más lejano al Sol, lo que implica menor radiación solar y un contexto especial para aprovechar esta jornada para reordenar obligaciones y renovar energías: "No te dejes engañar por la sensación de tener mucho por hacer, necesitabas este descanso para tomar impulso", aconsejan los expertos astrológicos.