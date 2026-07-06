Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Bienestar Mente

El impacto de la Luna en Piscis en las emociones y el mantra recomendado para recuperar la estabilidad

La Luna ascendente transita por Piscis y luego Aries, marcando un día ideal para organizar prioridades, cuidar el hogar y activar energías, con recomendaciones para salud y jardinería según su fase.

06/07/2026, 12:22
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Fases lunares
Fases lunares
Foto: Flickr.

Este lunes 6 de julio de 2026 la Luna se presenta en su fase gibosa menguante con un 68% de iluminación al amanecer, disminuyendo al 60% al finalizar el día. Esta fase lunar, visible en forma de “C” en el hemisferio norte y “D” en el sur, transita por el signo de Piscis hasta las 18:08 horas y luego ingresará en Aries, mientras mantiene una órbita ascendente en su recorrido alrededor de la Tierra.

Así, la Luna impulsa el cierre de asuntos emocionales y fomenta la conexión con los demás, preparando el terreno para un empuje renovado en proyectos y actividades personales.

Este martes 7 de julio de 2026 comenzará una nueva fase lunar: ¿cuál será y cómo se verá desde la Tierra?

El impacto del clima lunar en las emociones y el cuerpo

En esta jornada, la energía lunar favorece la organización y limpieza del hogar, especialmente en la entrada de la casa, que es clave para equilibrar la energía ambiental. Se recomienda ordenar y limpiar rápidamente superficies visibles, barrer, quitar polvo y fregar el suelo del recibidor, además de colocar un cuenco con sal y flores como potus dorado o planta del dinero para potenciar la vitalidad.

El momento también es propicio para realizar cuidados personales que ayuden a depurar el organismo, evitando alcohol, azúcares y grasas saturadas, priorizando la hidratación y una dieta con alcachofas, aguacates y cítricos. En el aspecto físico, cortes de cabello en este día aceleran su crecimiento y la exfoliación del cuero cabelludo con arcilla natural resulta beneficiosa.

feng shui, orden y limpieza
Feng shui, orden y limpieza.
Foto: Tatiana Balostro

La órbita lunar ascendente y la fase gibosa menguante motivan a activar nuevas rutinas de ejercicio cardiovascular breve para mejorar la circulación y fortaleza corporal, así como a meditar con el mantra “Har” para potenciar la introspección y la estabilidad emocional.

Pautas para el riego y la siembra de hortalizas de hoja

En la jardinería biodinámica, aunque las condiciones actuales no sean ideales para la cosecha, es buen momento para sembrar hortalizas de hoja y tallo como perifollo o escarola y hacer esquejes, regando abundantemente, preferentemente al atardecer.

La Tierra alcanza su afelio hoy, situándose en el punto más lejano al Sol, lo que implica menor radiación solar y un contexto especial para aprovechar esta jornada para reordenar obligaciones y renovar energías: "No te dejes engañar por la sensación de tener mucho por hacer, necesitabas este descanso para tomar impulso", aconsejan los expertos astrológicos.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Calendario lunarLuna

Te puede interesar