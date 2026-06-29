Por qué recomiendan llevar una ramita de canela envuelta en papel aluminio, según el Feng Shui

En los últimos tiempos, una práctica vinculada al Feng Shui comenzó a ganar popularidad entre quienes buscan atraer prosperidad y proteger su energía. El ritual consiste en envolver una ramita de canela en papel aluminio y llevarla en la billetera, la cartera, el auto o colocarla en distintos espacios del hogar.

Según esta filosofía oriental, la canela simboliza la abundancia y las oportunidades, mientras que el papel aluminio actuaría como una barrera destinada a preservar la carga simbólica del amuleto frente a influencias externas.

La tradición parte de la creencia de que determinados objetos de uso cotidiano pueden influir en el flujo de la energía tanto de las personas como de los ambientes.

El significado de la canela y el papel aluminio

Dentro del Feng Shui, la canela ha estado históricamente asociada con la buena fortuna, especialmente en cuestiones relacionadas con el dinero y el trabajo.

Quienes siguen esta práctica sostienen que esta especia contribuye a alejar las energías negativas, favorecer un mejor estado de ánimo y acompañar los procesos de cambio o los momentos de mayor incertidumbre.

El papel aluminio, en tanto, tendría la función de proteger el amuleto, ayudando a conservar su efecto simbólico durante más tiempo.

En lo referido al aspecto económico, esta combinación se relaciona con la intención de favorecer el movimiento del dinero, evitar bloqueos energéticos vinculados a las finanzas personales y acompañar el comienzo de nuevos proyectos o entrevistas laborales.

Ramas de canela envueltas en aluminio dentro de una cartera. Foto: ilustración de IA en Canva

Cuándo conviene realizar este ritual

Los especialistas en Feng Shui recomiendan incorporar este amuleto en determinados momentos considerados favorables para iniciar nuevos ciclos o impulsar cambios importantes.

Entre las situaciones más mencionadas se encuentran:



El comienzo de cada mes.

El inicio de un nuevo trabajo o emprendimiento.

Etapas de renovación profesional.

Momentos de cambios significativos en la economía personal.

Además, esta disciplina sostiene que mantener los ambientes ordenados resulta fundamental para favorecer la circulación de la energía positiva, por lo que el ritual debería ir acompañado de espacios organizados y de una intención clara por parte de quien lo realiza.

Canela. Foto: Pixabay

Dónde colocar la canela para potenciar su simbolismo

Para quienes siguen las recomendaciones del Feng Shui, el lugar donde se ubica este amuleto también tiene importancia.

La sugerencia principal es guardarlo dentro de la billetera o la cartera, preferentemente junto a los billetes o las tarjetas.

En el hogar o el lugar de trabajo también se aconseja colocarlo en espacios relacionados con la economía, como el sector sureste de la vivienda —tradicionalmente asociado con la prosperidad—, cajones donde se guardan documentos financieros o escritorios y áreas de trabajo vinculadas al manejo del dinero.

Más allá de estas recomendaciones, el Feng Shui plantea que el verdadero valor de este tipo de prácticas está en el significado que cada persona les otorga y en la intención con la que incorpora estos rituales a su vida cotidiana.

En base a El Tiempo/GDA