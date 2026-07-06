El lugar de la casa donde el Feng Shui recomienda poner un vaso con agua y sal durante el mes de julio

Cada mes, miles de personas buscan rituales inspirados en el Feng Shui para atraer prosperidad, proteger el hogar o renovar las energías. En julio, uno de los más comentados consiste en colocar un vaso con agua y sal en un lugar estratégico de la casa, una práctica que, según esta filosofía oriental, ayuda a absorber la energía densa acumulada y favorecer un ambiente más armónico.

La propuesta no requiere grandes preparativos ni elementos difíciles de conseguir. Basta con un vaso de vidrio, agua, sal gruesa y elegir correctamente el sitio donde ubicarlo. Para quienes siguen los principios del Feng Shui, la clave no está únicamente en el recipiente, sino en el simbolismo del lugar donde se coloca.

Si bien no existen pruebas científicas que demuestren la eficacia de este tipo de rituales para modificar la energía de un ambiente, sus practicantes sostienen que funcionan como herramientas simbólicas para acompañar procesos de cambio, ordenar los espacios y enfocar la intención en aquello que se desea atraer.

El lugar de la casa donde conviene poner el vaso con agua y sal

En el Feng Shui, la puerta principal es mucho más que un acceso. Se la conoce como la "boca del chi", es decir, el punto por donde ingresa la energía vital a la vivienda. Por ese motivo, uno de los lugares más recomendados para colocar el vaso con agua y sal es cerca de la entrada, del lado interior de la casa, procurando que quede en un sitio discreto y sin obstaculizar el paso.

La referente internacional de Feng Shui Lillian Too explica en sus publicaciones que la entrada de una vivienda merece especial atención porque condiciona la calidad de la energía que circula por el resto de los ambientes. Mantener ese sector limpio, ordenado y libre de obstáculos forma parte de las recomendaciones tradicionales de esta disciplina.

En ese contexto, el vaso con agua y sal actúa como un recurso simbólico destinado a absorber la energía estancada antes de que se distribuya por la casa.

Vaso de agua con sal Imagen creada por Chat GPT

¿Qué representa la mezcla de agua y sal?

Dentro del Feng Shui, el agua simboliza el movimiento, la abundancia y la circulación del chi. La sal, en tanto, es considerada desde hace siglos un elemento de purificación en distintas tradiciones culturales y también ocupa un lugar importante en esta filosofía.

El consultor británico Simon Brown señala que la sal es uno de los remedios tradicionales más utilizados para neutralizar energías consideradas pesadas o estancadas, especialmente en espacios donde hubo conflictos, estrés o una intensa circulación de personas.

Aunque existen diferentes escuelas de Feng Shui y no todas aplican exactamente los mismos métodos, la utilización de la sal como símbolo de limpieza energética es una de las prácticas más extendidas.

Cómo hacer el ritual paso a paso

La preparación es sencilla. Se utiliza un vaso de vidrio transparente, se llena aproximadamente hasta tres cuartas partes con agua y se agregan varias cucharadas de sal gruesa. Algunas personas prefieren no mezclar el contenido para que la sal permanezca depositada en el fondo.

Una vez preparado, el vaso se coloca cerca de la puerta principal, en un lugar donde no sea necesario moverlo constantemente.

Según la tradición, con el paso de los días pueden aparecer cristales de sal adheridos al borde del vaso o cambios en el aspecto del agua. En el Feng Shui estas transformaciones se interpretan de forma simbólica como una señal de que el recipiente está absorbiendo energías densas del ambiente.

Al finalizar el período elegido, se recomienda desechar el agua por el desagüe, eliminar la sal, lavar cuidadosamente el vaso y, si se desea, preparar uno nuevo.

Vaso de agua con sal Imagen creada por Chat GPT





El ritual no reemplaza otros principios del Feng Shui

Los especialistas aclaran que este tipo de remedios nunca actúa de manera aislada. El Feng Shui sostiene que la energía de una vivienda también depende del orden, la limpieza, la iluminación natural, la ventilación y del buen estado de los objetos.

Por eso, quienes siguen esta filosofía suelen aprovechar julio para revisar la entrada de la casa, retirar elementos rotos o que ya no cumplen una función, despejar pasillos y permitir que la luz natural llegue a los ambientes siempre que sea posible.

Más allá de las creencias personales, el éxito de este ritual radica en su sencillez y en la invitación a detenerse unos minutos para renovar el hogar y comenzar el mes con una intención positiva. Esa combinación de simbolismo, hábitos cotidianos y bienestar explica por qué, cada invierno, vuelve a despertar el interés de quienes buscan formas simples de transformar el ambiente de su casa.