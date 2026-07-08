Qué hacer en invierno: 5 juegos de mesa para adultos ideales para combatir el estrés y divertirse
La tendencia invernal que mejora los vínculos y ayuda a la memoria; conocé los beneficios emocionales de los juegos de caja cooperativos y cinco opciones para empezar.
Cuanto más bajan las temperaturas, más se presta para cocinar sopas y guisos, prender la estufa y reunirse con familia o amigos puertas adentro. El invierno es, sin dudas, una época ideal para ver maratones de series o películas, pero hay otra actividad que no deja de crecer entre jóvenes y adultos: encontrarse alrededor de una mesa para jugar juegos de caja.
Cada vez son más frecuentes las cafeterías que organizan noches de juegos, las personas que tienen su propia “ludoteca” y las familias que reemplazan, al menos por unas horas, las pantallas por cartas, dados y tableros. Esta tendencia trae consigo beneficios: fortalece los vínculos sociales, reduce el estrés cotidiano y estimula funciones cognitivas como la memoria, la planificación, la atención y la resolución de problemas.
En su obra Homo Ludens, el psicólogo neerlandés Johan Huizinga sostiene que jugar es una necesidad humana básica, y no un simple pasatiempo. Para él, toda la cultura —desde el derecho, el arte y la poesía hasta la guerra y la filosofía— surge de impulsos lúdicos y adopta formas de juego.
Hoy, los especialistas coinciden en que recuperar espacios de juego entre adultos puede tener efectos positivos sobre el bienestar emocional. Reír, negociar estrategias, equivocarse sin consecuencias importantes o simplemente desconectarse durante una hora de las obligaciones cotidianas ayuda a disminuir la carga mental acumulada.
Los beneficios dependen del tipo de juego, pero en general destacan que estas actividades ayudan a estimular la memoria y la concentración, entrenar la planificación y la toma de decisiones, favorecer la creatividad y el pensamiento flexible, fortalecer las habilidades sociales y la comunicación, reducir el estrés al generar momentos de ocio compartido y crear recuerdos positivos con familiares o amigos.
Además, muchos juegos modernos incorporan dinámicas cooperativas, donde todos los participantes deben trabajar juntos para alcanzar un objetivo común, algo muy diferente a la lógica tradicional de “ganar o perder”.
Seis juegos de caja para probar este invierno
- Zaperoco. Creado por Ana Abbona Santín, propone una búsqueda de palabras por categorías. Lo juegan desde niños de 8 años hasta adultos sin límite de edad. Ayuda a mejorar el vocabulario, desarrollar la capacidad de concentración y atención, estimular la creatividad y el pensamiento crítico, y disfrutar de encuentros divertidos que favorecen la interacción social y el trabajo en equipo.
- Ranking Top. Inspirado en el popular programa chileno, el juego incluye cartas que contienen éxitos musicales de 31 Minutos. Cada jugador recibe una mano inicial y, en su turno, puede jugar una carta para avanzar en su propio ranking, descartarla para aplicar su efecto especial, o usarla para bloquear las jugadas de los demás. Es fácil de aprender y no hay turnos aburridos donde esperás mirando el celular; jugás incluso en el turno del resto.
- Just One. Un jugador debe adivinar una palabra secreta mientras el resto escribe pistas de una sola palabra. El problema es que si dos personas escriben la misma pista, ambas se eliminan antes de comenzar, lo que obliga a pensar de forma original. Ganó el prestigioso premio Spiel des Jahres (el “Óscar” de los juegos de mesa) al mejor juego del año.
- Exploding Kittens. Parece un juego de gatitos adorables, pero es una mezcla de estrategia, azar y mucho humor. El objetivo es evitar robar la carta del “gatito explosivo”, utilizando cartas que permiten desactivar la explosión, atacar a otros jugadores, mirar el mazo o alterar el orden de las cartas.
- Dixit. Cada jugador elige una carta y la describe mediante una frase, una canción o una palabra. Los demás deben intentar descubrir cuál era la carta original, pero sin que la respuesta sea demasiado obvia: si todos la adivinan o nadie lo hace, el narrador pierde puntos. Es uno de los juegos que más conversaciones genera después de cada partida porque cada persona interpreta las imágenes de manera diferente.
- La Montaña de la Locura. Se trata de un juego cooperativo donde todos forman parte de una expedición que intenta llegar a la cima de una montaña sin perder la cordura en el camino. A medida que avanzan, los jugadores deben superar desafíos mientras sufren distintos tipos de “locura” que cambian las reglas: algunos no pueden pronunciar ciertas palabras, otros deben hablar con los ojos cerrados o realizar acciones extrañas mientras intentan colaborar con el resto del equipo. El resultado suele ser tan caótico como divertido.
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