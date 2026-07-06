Dan Buettner destaca que deportes de raqueta y amistades aportan más de nueve años a la esperanza de vida

El experto en longevidad Dan Buettner, originario de Minnesota y reconocido por sus investigaciones en las llamadas “zonas azules”, destaca que practicar deportes con un fuerte componente social incrementa significativamente la expectativa de vida.

Según Buettner, actividades como el tenis añaden más de nueve años de esperanza de vida a quienes las practican, superando el aporte de ejercicios que no involucran interacciones sociales constantes. Esta conclusión surge de sus extensos estudios sobre longevidad que vinculan alimentación, ejercicio, entorno, y la calidad de las relaciones humanas con la prolongación de la vida.

En su análisis sobre los hábitos saludables, Buettner explica que el ejercicio regular, como caminar, nadar o correr diariamente, suma en promedio tres años de vida. Sin embargo, pone especial énfasis en disciplinas que además de estimular el cuerpo también fortalecen el intelecto y las relaciones sociales.

Por qué el tenis y el bádminton lideran el ranking de los deportes saludables

El bádminton añade aproximadamente seis años y el tenis supera los nueve años a la expectativa de vida. Esto se debe a la combinación de reflejos, coordinación, estímulos mentales y, fundamentalmente, a la interacción social que estos deportes promueven.

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Estos son aspectos claves que observó el especialista en comunidades de Okinawa (Japón) y Cerdeña (Italia), famosas por la longevidad de sus habitantes. Buettner resalta especialmente el pickleball, una disciplina que fusiona tenis, bádminton y ping-pong, como un deporte accesible y muy social: "No puedes evitar conocer gente cuando entras en la pista de pickleball. Es regular y está disponible para casi cualquiera con poco gasto".

Forjar amistades duraderas: el pilar invisible para una vida larga y plena

El investigador subraya que el ser humano es un ser social y que construir amistades y comunidad a través del ejercicio es un elemento fundamental para vivir más y mejor.

"Las personas con más probabilidades de vivir más tiempo no solo hacen más ejercicio. Están construyendo amistades, comunidad y alegría a través de un movimiento que realmente esperan hacer", expresa Buettner, reafirmando la importancia y la centralidad que tiene el vínculo social en la longevidad.