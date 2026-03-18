Cómo vivir más años: los cambios en la dieta que aumentan la longevidad después de los 60 años

Estudios científicos sugieren que modificar la alimentación en edades avanzadas puede tener efectos positivos en la salud y la longevidad. Investigaciones internacionales lideradas por la Universidad de Bergen, en Noruega, y la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, indican que mejorar la calidad de la dieta incluso después de los 60 años puede influir en la esperanza de vida.

Los resultados apuntan a que sustituir una alimentación rica en productos ultraprocesados y carnes rojas por un patrón basado en legumbres, granos integrales y frutos secos podría asociarse con un aumento significativo en la longevidad. Incluso en edades más avanzadas, como después de los 80 años, realizar cambios en la dieta puede aportar beneficios adicionales para la salud.

La dieta mediterránea y las regiones más longevas

Uno de los modelos alimentarios más estudiados es la dieta mediterránea, caracterizada por el consumo frecuente de frutas, verduras, pescado, aceite de oliva y cereales integrales. Diversos trabajos científicos han asociado este patrón alimentario con una menor incidencia de accidente cerebrovascular, hipertensión arterial y obesidad.

Este tipo de alimentación también coincide con los hábitos observados en las llamadas Zonas Azules, regiones del mundo donde las personas tienden a vivir más años. Entre ellas se encuentran Okinawa, Cerdeña, Nicoya, Icaria y Loma Linda. Además de una alimentación mayoritariamente vegetal, en estas comunidades también se observan otros factores asociados con la longevidad, como la actividad física regular, la vida social activa y estrategias para reducir el estrés.

Comida saludable. Foto: Freepik.

Especialistas en nutrición advierten que el consumo frecuente de carnes procesadas, como salchichas o tocino, se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas. Asimismo, los alimentos ultraprocesados —aquellos con altos niveles de sodio, grasas saturadas y azúcares añadidos— pueden afectar la salud metabólica y contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas.

Algunos estudios también señalan que estos productos pueden alterar la microbiota intestinal, un conjunto de microorganismos que cumple funciones importantes en el sistema inmunológico y en la regulación de procesos inflamatorios.

La microbiota intestinal puede modificarse relativamente rápido cuando se introducen cambios en la dieta. Alimentos ricos en fibra dietética, así como productos fermentados como el kéfir o el kimchi, pueden favorecer el equilibrio de estas bacterias beneficiosas. También se ha estudiado el papel de los polifenoles, presentes en alimentos como los frutos rojos o el cacao, por su potencial efecto antioxidante.

Otro enfoque que ha despertado interés científico es la alimentación restringida en el tiempo (ayuno intermitente), que consiste en concentrar las comidas dentro de una ventana diaria de entre ocho y diez horas. Algunos estudios sugieren que esta estrategia podría contribuir a mejorar el control del azúcar en sangre y reducir la grasa visceral.

Adultos mayores realizan ejercicio de fuerza. Foto: Freepik.

Otros hábitos que influyen en la longevidad

La alimentación es solo uno de los factores relacionados con el envejecimiento saludable. A partir de los 60 años, los especialistas recomiendan combinar una dieta equilibrada con actividad física regular. Las guías de salud suelen aconsejar al menos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico, junto con entrenamiento de resistencia —como el trabajo con pesas— para preservar la masa muscular y la densidad ósea.

El descanso también cumple un papel importante. Mantener una buena higiene del sueño y limitar las siestas prolongadas puede ayudar a regular el ritmo circadiano, el reloj biológico que coordina múltiples funciones del organismo.

La evidencia científica sugiere que la combinación de una dieta equilibrada, actividad física y descanso adecuado puede contribuir a mejorar la calidad de vida y favorecer un envejecimiento más saludable.

Con base en El Tiempo