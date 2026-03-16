Beneficios de la pimienta negra para el corazón: por qué ayuda a la circulación y cuánta consumir

La pimienta negra, conocida científicamente como Piper nigrum, es una de las especias más utilizadas en la gastronomía mundial. Se obtiene de la baya de una enredadera tropical originaria de India y forma parte habitual de numerosas preparaciones culinarias. Además de su uso como condimento, este ingrediente vegetal contiene compuestos que podrían aportar beneficios para la salud, especialmente en relación con el sistema cardiovascular.

Según explica la nutricionista Karla Leal, la pimienta negra contiene sustancias con capacidad antioxidante que ayudan a proteger las células frente al daño provocado por los radicales libres. Este proceso, conocido como estrés oxidativo, ocurre cuando estas moléculas inestables dañan tejidos y estructuras celulares. En el sistema cardiovascular, este fenómeno puede favorecer que el colesterol LDL se adhiera a las paredes de las arterias, lo que contribuye a la acumulación de grasa.

Pimienta Foto: Freepik

De acuerdo con la especialista, el consumo moderado de esta especia podría contribuir a mejorar la circulación y favorecer la relajación de los vasos sanguíneos.

Una publicación de la National Library of Medicine destaca que el posible efecto beneficioso de esta especia estaría relacionado con la piperina, el compuesto activo responsable de su sabor característico. La piperina ha sido objeto de investigaciones por su potencial para ayudar a reducir procesos inflamatorios, un factor asociado con enfermedades cardiovasculares.

Pimienta negra. Foto: World History.

Cuánta pimienta negra se recomienda consumir

Aunque no existe una dosis diaria oficial para el consumo de pimienta negra, especialistas citados por Cleveland Clinic sugieren que incorporar una pizca o hasta media cucharadita al día puede ser una forma de aportar sabor a los alimentos sin recurrir a grandes cantidades de sal.

En este sentido, la dietista Gillian Culbertson señala que esta especia puede funcionar como un buen sustituto del sal en la cocina. Reducir el consumo de sodio es una de las recomendaciones habituales para prevenir problemas como la hipertensión arterial, un factor de riesgo importante para las enfermedades cardíacas.

A pesar de sus beneficios, los especialistas advierten que el consumo excesivo de pimienta negra puede provocar molestias gastrointestinales en algunas personas. Además, quienes toman anticoagulantes o padecen trastornos digestivos previos deberían consultar con un profesional de la salud antes de aumentar de forma significativa su consumo.

Con base en El Tiempo/GDA