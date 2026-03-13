Cómo quitar el olor a ajo y cebolla de la boca: los mejores alimentos y bebidas para mejorar el aliento

El ajo y la cebolla son ingredientes muy valorados en la cocina por su sabor y sus propiedades nutricionales. Sin embargo, después de consumirlos suelen dejar un olor persistente en el aliento que no siempre desaparece con solo beber agua o enjuagarse la boca. Cuando no es posible cepillarse los dientes de inmediato, algunos alimentos y bebidas pueden ayudar a disminuir ese efecto. Investigaciones científicas identificaron productos que contribuyen a neutralizar los compuestos sulfurados responsables del olor característico de estas hortalizas.

Una de las opciones más simples consiste en consumir frutas o hierbas frescas después de una comida con ajo o cebolla. Entre ellas destaca la manzana verde, que ha mostrado buenos resultados en estudios sobre neutralización de olores. Investigaciones publicadas en la revista Journal of Food Science indican que esta fruta contiene polifenoles, compuestos que ayudan a descomponer las moléculas responsables del olor que queda en la boca tras ingerir ajo.

Cebollas. Foto: Flickr

El mismo trabajo menciona otras alternativas naturales como el perejil y la hierbabuena. Masticar algunas hojas frescas puede contribuir a reducir el mal aliento gracias a su contenido de compuestos aromáticos y antioxidantes.

Los productos lácteos también pueden desempeñar un papel en la reducción del olor. Investigaciones realizadas en la Ohio State University señalan que alimentos como la leche y el yogur pueden disminuir la concentración de compuestos sulfurados liberados por el ajo o la cebolla. Estos alimentos no solo suavizan sabores intensos en distintas preparaciones, sino que también pueden actuar como una solución práctica para atenuar el olor en el aliento después de comer.

Yogur. Foto: Freepik.

Bebidas que pueden refrescar el aliento

Algunas bebidas también ayudan a mitigar los olores persistentes. El té verde, por ejemplo, contiene compuestos con propiedades antibacterianas que pueden reducir la cantidad de bacterias presentes en la boca. Otras alternativas incluyen bebidas con cierto nivel de acidez, como la limonada o el jugo de limón, que ayudan a neutralizar sabores intensos.

El jugo de tomate, por su parte, puede estimular la producción de saliva, lo que contribuye a limpiar la cavidad oral y a disminuir la sensación de mal aliento.

Aunque estos recursos pueden resultar útiles de manera puntual, los especialistas recuerdan que la forma más eficaz de eliminar el olor persistente sigue siendo mantener una buena higiene bucal, especialmente mediante el cepillado y el uso de hilo dental después de las comidas.

Con base en El Tiempo/GDA