El delicado equilibrio de cuidar: sobreprotección, bienestar infantil y el arte de acompañar

En los últimos años, hablar de infancia suele ir de la mano de una preocupación genuina: proteger. Proteger de los peligros, del dolor, de un mundo que muchas veces se percibe como incierto o amenazante. Sin embargo, cada vez con más frecuencia, profesionales de la salud, la educación y la psicología infantil convocamos la mirada sobre un fenómeno paradojal: cuando el cuidado se vuelve excesivo, puede transformarse en una fuente silenciosa de malestar.

La sobreprotección no nace del abandono ni de la indiferencia. Muy por el contrario, suele surgir del amor, del miedo y del deseo profundo de evitar el sufrimiento en los niños. Pero proteger no es lo mismo que sobreproteger, y esa diferencia —sutil pero decisiva— tiene efectos directos en el bienestar infantil.

Proteger es enseñar a vivir

Desde una mirada psicológica y pedagógica, proteger implica ofrecer condiciones de seguridad física y emocional que permitan a los niños explorar, equivocarse y volver a intentar. Proteger es estar disponibles sin invadir; sostener sin anular la experiencia.

La sobreprotección aparece cuando el adulto, aun con buenas intenciones, anticipa permanentemente los obstáculos, resuelve antes de que el niño pueda intentar, evitar toda frustración o transmite —muchas veces sin palabras— la idea de que el mundo es demasiado peligroso o que el niño no está en condiciones de enfrentarlo.

Distintos enfoques del desarrollo coinciden en que el crecimiento psíquico necesita de cierta cuota de dificultad. Donald Winnicott hablaba de un ambiente “suficientemente bueno”: un entorno que acompaña sin borrar los bordes de la experiencia. No se trata de exponer sin cuidado, sino de no sustituir aquello que el niño puede atravesar con apoyo.

En esta misma línea, los desarrollos del Harvard Center on the Developing Child señalan que el desarrollo saludable no ocurre en ausencia de desafíos, sino en la posibilidad de atravesarlos dentro de vínculos estables y confiables. El problema no es la dificultad, sino quedar solo frente a ella… o no tener nunca la oportunidad de encontrarla.

No todas las infancias, sin embargo, enfrentan los mismos riesgos ni cuentan con las mismas condiciones. En contextos de mayor vulnerabilidad social, proteger implica responder a peligros reales y cotidianos, y no solo a temores anticipados. Reconocer estas diferencias es clave para no confundir cuidado con control, ni desamparo con una autonomía forzada.

Turismo en familia. Foto: Freepik.

¿Qué entendemos por bienestar infantil?

El bienestar infantil no se reduce al confort permanente ni a la eliminación de los problemas. Las investigaciones actuales lo conciben como una experiencia integral, que incluye dimensiones emocionales, vinculares, corporales, cognitivas y sociales.

Desde este enfoque, un niño con bienestar no es aquel al que nada le ocurre, sino aquel que se siente cuidado y, al mismo tiempo, capaz; que puede expresar emociones diversas, incluso las incómodas; que encuentra adultos que escuchan y ponen palabras; y que dispone de oportunidades reales para participar y ganar autonomía.

Estas experiencias no se juegan únicamente en el ámbito familiar, sino también en la escuela, en las instituciones y en los discursos sociales que organizan qué se espera hoy de la infancia y de los adultos que la acompañan.

La sobreprotección, aun cuando se busca cuidar, suele interferir con estos procesos. Al evitar el error, se empobrece el aprendizaje. Al cancelar la frustración, se debilita la tolerancia emocional. Al anticipar todas las soluciones, se reduce la experiencia.

Desde la perspectiva del desarrollo, este empobrecimiento no es solo subjetivo: afecta capacidades fundamentales como la autorregulación, la flexibilidad y la resolución de problemas, que se construyen precisamente cuando el niño puede pensar, decidir y ensayar, acompañado por un adulto disponible.

Familia, padres e hijos. Foto: Freepik.

El valor del intercambio, la diferencia y el conflicto

Uno de los efectos menos visibles de la sobreprotección aparece en el modo en que los niños aprenden a vincularse con otros. La vida social incluye desacuerdos, tensiones y puntos de vista distintos. Sin embargo, en contextos de cuidado excesivo, el adulto suele intervenir rápidamente para evitar el conflicto: habla por el niño, explica, corrige, cierra la situación.

Desde la mirada del Harvard Center on the Developing Child, estas intervenciones, aunque bien intencionadas, interrumpen aprendizajes socioemocionales clave. Resolver conflictos, tolerar no coincidir, negociar, esperar o frustrarse sin romper el vínculo son experiencias necesarias para el desarrollo.

Cuando el adulto acompaña sin sustituir, ayuda al niño a ordenar lo que siente, pensar alternativas, regular emociones intensas y comprender que el desacuerdo no implica pérdida del lazo. Este proceso —conocido como co-regulación— permite que, con el tiempo, el niño desarrolle recursos propios para afrontar situaciones similares.

Evitar sistemáticamente el conflicto no protege: debilita. Proteger, en este sentido, no es evitar la incomodidad, sino asegurar que el niño no quede solo frente a ella.

Autonomía, potencia y confianza

Entre proteger y sobreproteger no hay fronteras rígidas, sino movimientos cotidianos, decisiones situadas y equilibrios siempre provisorios.

El bienestar infantil también se juega en la posibilidad de desarrollar la propia potencia: sentir que uno puede intentar, tomar decisiones, equivocarse y volver a probar. La autonomía no surge de la independencia precoz ni del abandono, sino de experiencias progresivas de confianza acompañada.

La sobreprotección reduce esos márgenes de acción. Decide, anticipa, corrige. Y aunque no lo diga, transmite un mensaje persistente: “esto es demasiado para vos”. A largo plazo, esto puede traducirse en temor al error, baja tolerancia a la frustración y fuerte dependencia del adulto.

Proteger implica confiar lo suficiente como para habilitar la experiencia, permaneciendo disponibles si algo se vuelve excesivo. No se trata de soltar sin sostén, sino de acompañar sin ocupar el lugar del niño.

Cuidar mejor, no cuidar más

Pensar la protección hoy exige salir de la lógica del control total y asumir una ética del acompañamiento. Proteger no es blindar la infancia, sino prepararla: ofrecer presencia, palabra y tiempo para que los niños puedan atravesar lo que les pasa y construir herramientas propias.

Tal vez el desafío contemporáneo no sea siempre evitar que algo les ocurra, sino enseñarles —con adultos disponibles— que pueden afrontarlo y desarrollar sus propias estrategias para ello.

* Este artículo se apoya en aportes contemporáneos de la psicología del desarrollo, en particular en los desarrollos del Center on the Developing Child de la Universidad de Harvard.