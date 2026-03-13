"Vivimos como respiramos": el método que convierte la respiración en una herramienta para sanar traumas profundos

Hay algo que hacemos todos los días, cada segundo y sin parar, que esconde un superpoder profundo: respirar. Se sabe que la respiración consciente nos conecta con el presente, regula nuestras emociones y reduce el estrés y la ansiedad, pero, además, existen técnicas y herramientas que convierten a esta función básica en un camino hacia la sanación, la revisión de nuestros traumas y una nueva forma de vivir.

De eso se trata el Heart Breath Method (método de respiración con el corazón, en español), creado por el terapeuta especializado en trauma y respiración Mario Novaro y la terapeuta holística y coach de vida Sofia Villalonga. Ambos son argentinos, pero viven en Costa Rica y enseñan este método a personas de todo el mundo. Incluso hay gente formada en este método en Salto, Montevideo, Punta del Este y Punta del Diablo, señaló Novaro.

No es una técnica, sino un conjunto de ellas. Los terapeutas fusionaron modalidades como los pranayamas, el rebirthing y la respiración ovárica —entre otras— para crear un camino de sanación y ampliación de consciencia. Novaro habló con El País acerca de cómo funciona, para qué sirve y qué podemos hacer para respirar de forma más saludable.

— ¿Qué te llevó a poner el foco en la respiración?

— Al principio, me dediqué a terapias energéticas como el reiki y la lectura de aura, y luego avancé hacia el coaching ontológico y el trabajo desde lo lingüístico. Pero pronto comencé a percibir cierta división entre lo que sabía y lo que sentía. Por ejemplo, desde la mente podía entender que no tenía sentido tenerle miedo a determinada situación, pero mi cuerpo, más allá de toda lógica, igualmente sentía ese miedo. No podía convencerme a mí mismo y luchar contra eso que sentía. Trataba y no era efectivo. Me di cuenta de que, después de tanto recorrido, mi respiración era vieja: apretada, como un corsé. Todo eso me llevó —junto a Sofi, mi mujer— a una sesión de rebirthing, una técnica de respiración potente. Fue un portal que me permitió acceder a un mundo interno al cual nunca había podido entrar desde la mente. Había encontrado el puente que buscaba entre la mente y el cuerpo.

Personas practican el Heart Breath Method. Foto: Cortesía Mario Novaro y Sofia Villalonga.

— Su método integra el rebirthing, pero también otras herramientas, ¿no?

— Sí. Estudiamos respiración holotrópica y rebirthing, dos técnicas que trabajan con estados alterados de conciencia. Empezamos a dar sesiones y la demanda creció tanto que incluso brindamos cursos de formación. Pero, años más tarde, descubrimos que si bien estos métodos tienen fines terapéuticos, no son los mejores para la respiración del día a día. Veníamos de una escuela que dice que sí, que debemos respirar de forma potente todo el tiempo, pero nos dimos cuenta de que la ciencia de la respiración muestra otra cosa. Según esta otra mirada, la respiración diaria debe ser suave, sutil, sin ruido. Viajamos a la India, nos formamos y de este modo encontramos el complemento perfecto entre las técnicas suaves y las potentes. Creemos que una sin la otra es como una mesa sin una pata.

También aprendimos sobre la ciencia del trauma. Estudiamos terapias como Experiencia Somática y Psicotraumatología para entender cómo usar la respiración de manera cuidadosa, es decir, para no abrir más de lo que el cuerpo puede tolerar y hacerlo de una forma gradual que permita a la persona sostener los cambios. Nuestro método engloba tanto las técnicas de respiración como los enfoques somáticos terapéuticos.

— ¿Por qué eligieron el nombre ‘Heart Breath Method’?

— La respiración es una herramienta que nos permite entrar en estados meditativos, silenciar la mente, conectar con la esencia de lo que somos. Y el corazón es, justamente, la unión entre lo sutil y lo terrenal o material, entre las emociones y la conciencia.

— ¿Cómo funciona?

— La persona que accede al método recibe un proceso de diez sesiones a través de las cuales adquiere herramientas que, eventualmente, puede usar por su cuenta. Ofrecemos procesos individuales y también un programa online que funciona de forma grupal y permite sostenerse emocionalmente en el día a día y ampliar la capacidad emocional. A su vez, el siguiente paso —para quien quiera ser terapeuta del método y acompañar a otras personas— es la formación.

Personas practican el Heart Breath Method. Foto: Cortesía Mario Novaro y Sofia Villalonga.

— ¿Por qué motivos llegan las personas al método?

— Generalmente viene gente que probó durante mucho tiempo la terapia puramente lingüística y necesita ir un paso más profundo. Hay personas que quieren sanar traumas profundos; otras que simplemente quieren ampliar su camino. La respiración no solo sirve para sanar, sino también para potenciar enormemente el vínculo con la vida. Vivimos como respiramos. La respiración es el vínculo primordial que tenemos con la vida, con este aire que entra y sale todo el tiempo. La manera en la que respiramos afecta la manera en la que vivimos y muchas personas no solo quieren sanar, sino ampliar esta capacidad de vida.

— ¿Cuáles son los principales beneficios?

— Sobre todo, hay una enorme sensación de empoderamiento, de que algo tan accesible como la respiración —que es gratis y está al alcance de la mano— esté disponible para acompañarnos a nosotros mismos. Es un poder enorme; una capacidad enorme que permite, por ejemplo, abrazar emociones que estaban bloqueadas. Y acceder a nuestro mundo interior de manera profunda y sutil al mismo tiempo, sin ser agresivos con nuestro propio sistema. Se puede entrar de manera amorosa y aún así ir superprofundo.

— En la práctica, ¿cómo pueden integrarse estás técnicas en la rutina diaria?

— Lo primero que enseñamos en el método es a reparar la respiración cotidiana. Cómo respiramos afecta constantemente lo que sentimos y pensamos, así que el hecho de tener una respiración más saludable impacta enormemente en la manera en que llevamos el día. Eso se ancla a través de prácticas simples que pueden hacerse por las mañanas, en momentos donde uno se siente abrumado emocionalmente e incluso en casos de ataques de pánico para interrumpir el ciclo de la ansiedad. Las personas suelen incorporar estas herramientas 10 o 15 minutos antes de arrancar la jornada y también antes de dormir, porque mejora la calidad de sueño.

— ¿Qué le aconsejarías a alguien que quiere empezar a respirar mejor? ¿Cuál es el primer paso?

— Lo más importante es entender que es un proceso. No hay píldora mágica. Al respirar tantas veces al día durante tantos años, es un hábito muy construido y necesitamos cierta disciplina para modificarlo. Dicho esto, una de las principales pautas es que la respiración sea diafragmática, es decir, que el pecho esté mayoritariamente en reposo y que lo que más se mueva sean las costillas bajas; no solo la panza hacia fuera, sino hacia los lados. Otro punto clave es que la respiración trate de ser lo más suave posible, sin producir ruido. Y es fundamental evitar la respiración por boca. No siempre es fácil y por eso existen técnicas y acompañamiento personalizado. Sea con nosotros o no, invito a la gente a que haga una inmersión en el mundo de la respiración, que está a nuestra alcance y solo debemos aprender a usarla.