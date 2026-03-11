Por qué no sos feliz: la fórmula milenaria de Aristóteles para alcanzar el bienestar verdadero

La pregunta por la felicidad atraviesa la historia de la filosofía desde la Antigüedad. Entre las respuestas más influyentes se encuentra la de Aristóteles, quien sostuvo que una vida plena no depende principalmente del azar ni de los bienes materiales, sino de la forma en que cada persona orienta sus decisiones y construye su carácter.

En su obra Ética a Nicómaco, el filósofo griego plantea que el objetivo último de la vida humana es la eudaimonía, un concepto que suele traducirse como felicidad o florecimiento. Pero, a diferencia de la idea moderna de felicidad asociada al placer o al éxito, Aristóteles la describe como una forma de vivir basada en la razón y la virtud.

Mujer respirando en calma. Foto: Freepik.

Según análisis recogidos en la Stanford Encyclopedia of Philosophy y en el Center for Hellenic Studies de la Universidad de Harvard, esta perspectiva sitúa la responsabilidad del bienestar principalmente en el individuo. La felicidad, desde este enfoque, no es algo que simplemente sucede: es el resultado de una práctica constante que se construye a lo largo de la vida.

Para Aristóteles, la felicidad no es un sentimiento momentáneo. Tampoco equivale a acumular riqueza o experimentar placer. La describe como una “actividad del alma conforme a la virtud”, es decir, una forma de actuar que refleja lo mejor de la naturaleza humana.

Esto implica que la plenitud surge cuando las personas desarrollan sus capacidades racionales y morales. El ejercicio de la sabiduría, la prudencia, la justicia o la templanza forma parte de ese proceso. Factores externos como la salud, los recursos económicos o las amistades pueden facilitar el camino, pero no son el núcleo del bienestar.

Mujer feliz levanta los brazos. Foto: Pixabay.

Una de las ideas centrales del pensamiento aristotélico es que la virtud no nace con las personas, sino que se adquiere con la práctica. Las decisiones repetidas moldean el carácter y permiten desarrollar hábitos que orientan la conducta.

En ese proceso aparece el concepto del “término medio”, uno de los principios éticos más conocidos de Aristóteles. Cada virtud representa un equilibrio entre dos extremos: el exceso y la carencia. Por ejemplo, el valor se sitúa entre la temeridad y la cobardía, mientras que la generosidad se ubica entre el despilfarro y la avaricia.

Aunque fue formulada hace más de dos mil años, la visión aristotélica de la felicidad sigue influyendo en debates contemporáneos. Su enfoque aparece en áreas como la ética aplicada, la educación o la psicología positiva, donde se estudia el vínculo entre bienestar, sentido de vida y desarrollo del carácter. De acuerdo con el filósofo, la felicidad no es simplemente un estado que llega desde afuera, sino un proyecto que cada persona construye con sus decisiones y su forma de vivir.

Con base en El Tiempo/GDA