¿Por qué nos da risa en momentos inapropiados? La explicación de la neurociencia y el autocontrol

Intentar no reír en medio de una situación solemne —como un funeral, una ceremonia religiosa o una audiencia formal— puede terminar produciendo el efecto contrario: la risa aparece con más fuerza y resulta casi imposible de frenar. La neurociencia explica que este fenómeno no tiene tanto que ver con la falta de seriedad como con la forma en que el cerebro gestiona las emociones y el control social.

Investigaciones dirigidas por la especialista Michelle Spear analizan qué ocurre cuando una persona intenta comportarse de acuerdo con normas sociales muy estrictas. En esos contextos, el cerebro activa un mecanismo de autocontrol llamado inhibición activa, mediante el cual la corteza prefrontal regula las reacciones para evitar conductas consideradas inapropiadas, como reírse.

Niña riéndose. Foto: Pxhere.

Sin embargo, este sistema no elimina la emoción: solo intenta bloquear su manifestación externa. Mientras las áreas prefrontales mantienen el control del comportamiento, otras regiones cerebrales siguen procesando los estímulos que generan la risa. Esa “tensión” interna entre emoción y autocontrol es lo que puede terminar desencadenando el episodio.

La risa no depende de un único punto cerebral. Los estudios muestran que interviene una red compleja de estructuras. Parte de la reacción emocional se origina en el sistema límbico, especialmente en la amígdala, encargada de evaluar la importancia emocional de lo que percibimos.

Al mismo tiempo, otras zonas participan en la respuesta física. El hipotálamo interviene en funciones automáticas como la respiración o el ritmo cardíaco, que cambian durante la risa. Por su parte, el tronco encefálico coordina los movimientos musculares, la vocalización y la respiración característica de este reflejo.

Representación del cerebro humano. Foto: Freepik.

Por qué intentar reprimir la risa puede empeorarla

Desde la neurobiología se ha observado que los circuitos encargados de generar la risa y los que intentan contenerla funcionan de manera independiente. En situaciones de presión social, ambos sistemas compiten entre sí: mientras el control cognitivo intenta mantener la compostura, los circuitos emocionales activan respuestas automáticas.

A esto se suma otro efecto conocido en psicología cognitiva: cuando una persona intenta no pensar en algo, su atención suele concentrarse justamente en ese estímulo. Aplicado a la risa, cuanto más se intenta evitarla, más presente se vuelve el detonante que la provocó.

La dimensión social también influye. Estudios sobre interacción humana muestran que la risa se intensifica cuando es compartida. Las áreas cerebrales relacionadas con la interpretación de gestos y expresiones —como el surco temporal superior— ayudan a detectar señales emocionales en otras personas.

Además, las llamadas neuronas espejo facilitan que imitemos de forma automática las emociones de quienes nos rodean, lo que explica por qué una risa puede propagarse rápidamente en un grupo.

Según Spear, cuando una situación impide moverse o expresarse con naturalidad, el sistema nervioso autónomo también aumenta la tensión corporal. Esa acumulación de presión emocional puede encontrar en la risa una forma de liberación.

En este sentido, reír en momentos aparentemente inapropiados no siempre responde a falta de respeto o inmadurez. Para la ciencia, se trata más bien de un resultado previsible de la interacción entre los sistemas cerebrales que regulan las emociones y aquellos que intentan controlarlas.

Con base en El Tiempo/GDA