Por qué nos pone tristes ver que el sol se oculta cada vez más temprano, según la psicología

Con la llegada de marzo y la proximidad del otoño, hay un cambio silencioso que muchos sienten antes de poder explicarlo: el sol se esconde cada vez más temprano. De pronto, a media tarde ya empieza a oscurecer y la jornada parece terminar antes de tiempo. Este fenómeno no solo modifica rutinas y paisajes urbanos; también tiene un impacto real en el estado de ánimo y en la salud mental.

La luz natural cumple un rol clave en la regulación de nuestro reloj biológico. La exposición al sol influye directamente en la producción de serotonina, un neurotransmisor asociado al bienestar, la motivación y la estabilidad emocional. Cuando los días se acortan y pasamos más horas con luz artificial, esos niveles pueden disminuir, generando sensaciones de tristeza, apatía o cansancio emocional. No se trata necesariamente de una depresión clínica, sino de un bajón estacional bastante frecuente.

Atardecer. Foto: Freepik.

Aunque el calor siga y los días todavía sean agradables, muchas personas sienten una tristeza anticipada al notar que el sol se esconde cada vez más temprano. Esto puede leerse como una forma de ansiedad anticipatoria: no estamos reaccionando solo a lo que pasa ahora, sino a lo que sabemos que viene. El cerebro se adelanta al final del verano, a la pérdida de la luz, a los cambios de rutina y al regreso de ritmos más exigentes, y empieza a procesar esa despedida antes de tiempo.

Ver cómo anochece unos minutos antes funciona como una señal simbólica de que una etapa se cierra, y ese “duelo preventivo” puede generar melancolía, inquietud o una sensación difusa de nostalgia. No es que el presente esté mal, sino que la mente ya está viviendo un futuro que todavía no llegó.

Mujer triste en el trabajo. Foto: Freepik.

Otro factor psicológico importante es el componente emocional que asociamos a la luz. El sol, las tardes largas y el calor suelen vincularse con momentos sociales, vacaciones, actividades al aire libre y mayor espontaneidad. Cuando el otoño se acerca, no solo se acortan los días: también se reducen esos espacios de encuentro. El cerebro interpreta ese cambio como una pérdida y es normal que aparezca cierta nostalgia o tristeza.

La psicología también señala que estos cambios pueden amplificar estados emocionales previos. Personas que ya vienen con altos niveles de estrés, cansancio acumulado o malestar emocional pueden sentirse más vulnerables cuando cae la tarde temprano. El entorno se vuelve más silencioso, más introspectivo, y eso deja menos distracciones para evitar pensamientos rumiantes o preocupaciones.

Sin embargo, sentir este impacto no es algo negativo en sí mismo. Reconocerlo es el primer paso para adaptarse. Mantener rutinas, aprovechar la luz natural durante el día, sostener actividades placenteras y no aislarse socialmente son estrategias simples que ayudan a atravesar mejor esta transición. La transición hacia el otoño no tiene por qué ser sinónimo de tristeza, pero sí invita a un cambio de ritmo que conviene escuchar.