¿Limpiás mientras cocinás o dejás todo para el final? Qué hay detrás de este hábito, según la psicología

Cocinar es una invitación a la creatividad y la desconexión. Hay muchas formas de llevar a cabo esta tarea y existe un hábito que suele repetirse en muchas cocinas: lavar utensilios, acomodar superficies y ordenar mientras la comida aún está en preparación, en lugar de dejar todo para el final.

Aunque a menudo se interpreta como una simple preferencia por el orden, la psicología sugiere que este comportamiento puede estar vinculado con ciertos patrones cognitivos y emocionales. De todos modos, los especialistas aclaran que no permite definir de manera concluyente la personalidad de alguien.

Uno de los trabajos más citados en este campo es Interactions of top-down and bottom-up mechanisms in human visual cortex (2001), de Sabine Kastner y Leslie G. Ungerleider, publicado en Nature Reviews Neuroscience. El estudio mostró que cuando el entorno visual está saturado de estímulos irrelevantes, el cerebro debe invertir más recursos atencionales para filtrar la información. En la práctica, esto implica que los espacios desordenados pueden dificultar la concentración y aumentar la sensación de sobrecarga mental.

Desde esta perspectiva, mantener la cocina ordenada mientras se cocina podría ayudar a que la tarea se perciba como más fluida, controlable y menos demandante desde el punto de vista cognitivo.

Hombre cocina pasta en una olla. Foto: Freepik.

Otra investigación relevante es Life at Home in the Twenty-First Century: 32 Families Open Their Doors (2012), desarrollada por el Center on Everyday Lives of Families (CELF) de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Este trabajo encontró que las personas —especialmente mujeres— que describían su hogar como desordenado presentaban niveles más elevados de cortisol, la hormona asociada al estrés, a lo largo del día. El hallazgo respalda la idea de que, para algunas personas, el orden en espacios cotidianos como la cocina puede estar relacionado con una menor carga de estrés.

Rasgos de personalidad y preferencia por el orden

Desde la psicología de la personalidad, el rasgo conocido como conscientiousness (responsabilidad), dentro del modelo de los Cinco Grandes, se ha vinculado de forma consistente con conductas organizadas y planificadas.

Una referencia clásica es el metaanálisis The Big Five personality dimensions and job performance (1991), de Murray R. Barrick y Michael K. Mount, publicado en Personnel Psychology. El estudio mostró que las personas con alta responsabilidad tienden a planificar más, evitar la procrastinación y mantener mayor organización en sus tareas cotidianas.

Mujer ordena elementos decorativos de su casa. Foto: Freepik.

Esto sugiere que quienes limpian mientras cocinan podrían, en promedio, puntuar más alto en este rasgo, aunque el comportamiento aislado no permite diagnosticar la personalidad individual.

Pese a estas asociaciones, la evidencia disponible no permite concluir que exista un perfil psicológico único para quienes ordenan mientras cocinan. Los estudios muestran correlaciones entre orden ambiental, carga cognitiva, niveles de estrés y ciertos rasgos de personalidad, pero los expertos coinciden en que los comportamientos cotidianos también están influidos por hábitos aprendidos, la cultura del hogar, el tiempo disponible y las preferencias personales.

Con base en El Tiempo/GDA