Vulnerabilidad y poder: por qué ceder el control también fortalece la inteligencia emocional

La escritora francesa Marguerite Yourcenar dice, en su novela Memorias de Adriano, que es difícil seguir siendo emperador delante de un médico. La realidad es que todos sentimos que tenemos un sitial que cuesta abandonar cuando vivimos una situación que nos hace experimentar vulnerabilidad.

Es un error común pensar que solo los reyes o los directores ejecutivos tienen un trono que defender. Cada uno de nosotros cuenta con un aspecto en el somos capaces e independientes; un área de nuestra existencia en la que sentimos que tenemos el control.

Sin embargo, cuando nos convertimos en el paciente o el acompañante frente a un diagnóstico, el experto en un área específica ante un fallo tecnológico o legal o un adulto autónomo enfrentando el envejecimiento propio o de nuestros padres, nos damos de bruces con nuestra propia flaqueza.

Todas estas son situaciones que ocurren a diario y que a veces nos hacen dudar de nosotros mismos. Esa vacilación no es una grieta en nuestra personalidad, sino la respuesta natural de nuestro cerebro, que intenta recalibrar nuestra posición en un entorno desconocido. No se trata de una muestra de falta de carácter, sino de un fenómeno cognitivo en el que el entorno nos obliga a ceder el mando.

Imaginemos a un padre o madre de familia que siempre tiene las respuestas, que maneja las finanzas y decide el rumbo del hogar: al entrar a un consultorio por una dolencia propia o de un hijo, pierde el control de la narrativa. Debe esperar a que el médico traduzca un lenguaje técnico que no domina. Cuando acompaña, suele sufrir un choque cognitivo mayor; quiere proteger al paciente y desempeñar su rol de guardián, pero se siente impotente ante la autoridad de los profesionales de la salud. Su carga cognitiva se dispara al intentar procesar instrucciones médicas mientras trata de mantener la calma emocional para no sumar preocupación o angustia al ser querido. El médico necesita ver el cuerpo como un sistema biológico para sanarlo. Para el paciente, que está acostumbrado a que su cuerpo sea su herramienta de éxito, verse reducido a un diagnóstico es un golpe de realidad que disuelve cualquier postura de orgullo.

Mujer mayor con dolor de cabeza. Foto: Freepik.

Pensemos en un profesional con 20 años de experiencia que, de repente, enfrenta un problema legal complejo o un ciberataque que compromete su trabajo. Este individuo, acostumbrado a ejercer el liderazgo de su organización o su equipo de trabajo, debe sentarse frente a un abogado o un técnico de sistemas y admitir que no entiende qué está pasando. Su cerebro se debate entre el impulso de dar órdenes y la necesidad de inhibir su ego para comprender y autorizar la ejecución de la solución. Aquí, la agilidad emocional es clave: si este líder se comporta de forma arrogante, bloquea la ayuda que necesita para sobrevivir a la crisis.

A menudo gestionamos un pequeño feudo compuesto por nuestro tiempo y nuestros talentos, y determinado por los diferentes grados de libertad a los que hemos accedido. El momento en que -como adultos- debemos pedir ayuda para una tarea básica (una mudanza, un trámite digital complejo, o un cuidado físico) corremos el riesgo de sentir que dejamos de sentirnos dueños y señores de nuestro destino. Esto acarrea miedo, no solo a la limitación física, sino a ser visto por los demás (hijos, vecinos, médicos) como alguien dependiente. El cerebro procesa esto como una pérdida de estatus social, y genera respuestas de irritabilidad o negación.

Vulnerables e inteligentes

La vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad o fragilidad, sino una capacidad que debemos reconocer y ejercitar. Representa la capacidad del cerebro para reconocer los límites de nuestra propia competencia y ceder el control de manera estratégica. Si permanecemos rígidos, corremos el riesgo de quebrarnos ante la adversidad debido a nuestra incapacidad de adaptación, pero el entrenamiento cognitivo nos ofrece una herramienta de supervivencia y eficiencia.

Hombre preocupado frente a una computadora. Foto: Shutterstock.

Esta herramienta pone de manifiesto tres habilidades críticas:



Metacognición . La capacidad de observar nuestros propios procesos mentales. Un adulto inteligente que se permite mostrarse vulnerable es capaz de detectar cuándo su irritación es, en realidad, un mecanismo de defensa ante el miedo, permitiéndole desarmar la reacción defensiva antes de que bloquee la ayuda externa.

. La capacidad de observar nuestros propios procesos mentales. Un adulto inteligente que se permite mostrarse vulnerable es capaz de detectar cuándo su irritación es, en realidad, un mecanismo de defensa ante el miedo, permitiéndole desarmar la reacción defensiva antes de que bloquee la ayuda externa. Control inhibitorio . La facultad de silenciar voluntariamente nuestra necesidad de enfatizar nuestro rol o nuestro estatus para priorizar la resolución de problemas. Es el reencuadre que transforma a un jefe de familia o al líder de una organización en un aprendiz frente a un experto.

. La facultad de silenciar voluntariamente nuestra necesidad de enfatizar nuestro rol o nuestro estatus para priorizar la resolución de problemas. Es el reencuadre que transforma a un jefe de familia o al líder de una organización en un aprendiz frente a un experto. Flexibilidad cognitiva. La destreza para transitar entre roles (de líder a paciente, de protector a asistido) sin que nuestra identidad central sufra una crisis.

Consejos prácticos

Para fortalecer este aspecto de nuestro bienestar cognitivo y emocional, podemos poner en práctica estos tres ejercicios:



La próxima vez que enfrentemos una situación donde no tengamos el control (una gestión técnica, una consulta médica o un trámite burocrático), identifiquemos activamente nuestro rol. En lugar de decir "estoy perdiendo el control", digamos "estoy contratando/aceptando la pericia de un experto". Este pequeño cambio lingüístico desplaza la percepción de pérdida de poder a una de toma de decisiones inteligente. Dediquemos 15 minutos a la semana a aprender algo en lo que seamos absolutos principiantes (un idioma nuevo, un código de programación o un instrumento). El objetivo no es la maestría, sino acostumbrar a nuestro cerebro a la sensación de no saber. Esto reduce la carga cognitiva de la frustración cuando la vulnerabilidad se presente en la vida real. En momentos de alta vulnerabilidad, practiquemos la pausa de tres segundos antes de responder a una instrucción que nos incomode. Durante esa pausa, preguntémonos: ¿Reacciono para defender mi ego o mi bienestar? Esta técnica fortalece y mejora la autorregulación emocional bajo presión.

A fin de cuentas, la verdadera maestría cognitiva consiste en entender que nuestra posición en la vida es móvil y que, a veces, lo más sabio es adoptar la postura de quien sabe escuchar.