Cómo enfrentar situaciones estresantes y salir fortalecidos del desafío emocional

En la consulta, y también en mi vida personal, escucho con frecuencia la misma frase: “No doy más”. Puede estar vinculada al trabajo, a la familia, a decisiones pendientes o a conflictos inesperados. Las situaciones estresantes forman parte de la experiencia humana. No son una excepción ni un error del sistema. La diferencia no está en evitarlas —porque eso es imposible— sino en cómo decidimos enfrentarlas.

Cuando hablo de enfrentar, elijo el término con intención. Gran parte de la población sostiene, muchas veces sin darse cuenta, una creencia irracional: “Es más fácil evitar que afrontar ciertas responsabilidades o dificultades”. Esta idea fue descripta por el psicólogo estadounidense Albert Ellis dentro de su modelo cognitivo-conductual. Y aunque pueda parecer lógica en el corto plazo, a largo plazo debilita nuestra autoestima, nuestra autonomía y la sensación de eficacia personal.

Evitar puede generar un alivio momentáneo. Pero enfrentar fortalece.

Pensamiento bajo presión: el primer filtro

El primer mecanismo de afrontamiento comienza en el plano cognitivo. ¿Qué te decís cuando el conflicto aparece? ¿Tu diálogo interno es catastrófico o resolutivo? En situaciones límite, el pensamiento tiende a polarizarse: “esto es un desastre”, “no voy a poder”, “si fallo, todo se arruina”. Ese estilo mental incrementa la ansiedad y bloquea la acción.

Necesitamos entrenar un pensamiento más proactivo y realista. No se trata de positivismo ingenuo ni de negar la dificultad, sino de orientarnos hacia soluciones posibles. También es clave aceptar que no existe la resolución perfecta. La búsqueda obsesiva de “la mejor opción” puede paralizarnos. Lo saludable es elegir la alternativa más adecuada según el contexto y los recursos disponibles en ese momento.

Cuando modificamos el discurso interno, modificamos también nuestra conducta. Y eso impacta directamente en los resultados.

Gestión emocional: reconocer sin cronificar

Toda situación estresante activa emociones intensas. Ansiedad, miedo, frustración, tristeza, enojo. El error no es sentirlas; el problema aparece cuando intentamos negarlas o cuando se instalan y se cronifican invadiendo nuestra vida de forma diaria.

La gestión emocional comienza por reconocer lo que sentimos. Ponerle nombre a la emoción reduce su intensidad. Luego viene la aceptación: entender que esa emoción tiene sentido en ese contexto. Finalmente, transitarla sin permitir que se haga crónico.

Foto: Commons.

Si no gestionamos adecuadamente nuestras emociones, el conflicto externo se transforma en un malestar interno sostenido. Y allí es cuando pueden aparecer cuadros más complejos como trastornos de ansiedad o estados depresivos vinculados a la sensación de fracaso o impotencia.

Regular no significa reprimir. Significa integrar.

Resolver con método: del caos al plan

Frente al estrés, necesitamos pragmatismo. Un adecuado mecanismo de resolución de problemas implica detenernos y pensar en términos concretos: ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada una? ¿Qué consecuencias podría asumir?

Sugiero un ejercicio simple pero eficaz: escribir. Dividir una hoja en columnas, hacer una lluvia de ideas, identificar cuál es tu patrón habitual en situaciones similares y revisar qué te funcionó en el pasado. Cuando ordenamos por escrito, el caos mental se estructura.

El plan de acción no tiene que ser perfecto; tiene que ser claro y ejecutable. La acción reduce la ansiedad porque devuelve sensación de control.

Compartir para no aislarse

Uno de los errores más frecuentes ante el estrés es el aislamiento. Nos retraemos, dejamos de hablar del tema, creemos que debemos resolverlo solos. Sin embargo, compartir la situación con alguien de confianza puede aportar perspectiva, contención y nuevas alternativas.

Puede ser un amigo, un colega, la pareja o un familiar. La clave es que sea alguien que sume, que no dramatice ni minimice, sino que acompañe con criterio y empatía.

El apoyo emocional de un amigo o amiga puede ser importante, pero es mejor regalar algo dulce. Foto: Pexels.

El aislamiento prolongado aumenta la frustración y el sentimiento de soledad. Y esa combinación es terreno fértil para el deterioro emocional.

Salir de la zona de confort

Las situaciones estresantes, aunque incómodas, tienen un potencial formativo. Nos obligan a revisar creencias, a desarrollar habilidades, a ampliar recursos. Cada desafío enfrentado con consciencia fortalece la autoestima y reafirma la sensación de competencia personal.

No se trata de buscar conflictos, sino de no huir cuando aparecen. La autonomía emocional se construye atravesando experiencias, no evitándolas.

En definitiva, enfrentar no significa hacerlo sin miedo. Significa hacerlo a pesar del miedo. Significa elegir la acción por encima de la parálisis, la reflexión por encima del impulso y la conexión por encima del aislamiento.

La vida seguirá presentando desafíos. La pregunta no es si aparecerán, sino qué versión de nosotros mismos queremos activar cuando eso suceda.