Gisela Gilges llega a Mentes Expertas Uruguay con una conferencia sobre amor propio y transformación

El próximo 16 de abril, la Sala Teatro Movie será escenario del debut de Gisela Gilges en el ciclo Mentes Expertas Uruguay, un espacio reconocido por convocar a referentes internacionales del desarrollo personal y el bienestar emocional. La llegada de la escritora y conferencista marca un nuevo capítulo en la programación local de esta propuesta que apuesta a contenidos de impacto y transformación.

Especializada en amor propio, autoestima, sensibilidad y procesos de cambio personal, Gilges ha acompañado a miles de personas en el camino de reconectar con su valor individual y fortalecer una mentalidad más consciente y resiliente. Su incorporación al ciclo no solo amplía la diversidad de voces, sino que refuerza una línea temática cada vez más demandada: la construcción de bienestar desde adentro hacia afuera.

Una voz enfocada en la autoestima y la sensibilidad

Autora de seis libros que se han convertido en herramientas de referencia para el crecimiento interior —Cuentos de amor propio, Cuentos de amor propio 2, Serás tan feliz como insistas, La sensibilidad, mi super poder, Una cita en el piso 32 y Biopausia—, Gilges propone una narrativa que combina relato, reflexión y recursos prácticos.

En sus obras aborda la construcción de una autoestima sólida, la gestión emocional y la sensibilidad entendida como fortaleza, además de invitar a una decisión consciente: insistir en la propia felicidad. Ese enfoque, cercano y aplicable, es el que trasladará al escenario en su primera participación en el país dentro de este formato.

Gisela Gilges Cortesía

El poder del amor propio como eje central

En su conferencia, la autora centrará su mensaje en el amor propio como base del desarrollo personal y profesional. Desde allí, ofrecerá recursos para fortalecer la confianza, redefinir creencias limitantes y avanzar hacia una vida con mayor bienestar emocional.

Además de su faceta como escritora y conferencista, es fundadora de su propia Escuela de Coaching, desde donde forma y certifica a nuevos profesionales en desarrollo personal. Su método integra trabajo emocional, autoconocimiento y herramientas concretas de acompañamiento, consolidando un espacio orientado al liderazgo personal y a la transformación consciente.

El evento se realizará el 16 de abril a las 19:30 horas en la Sala Teatro Movie y forma parte del ciclo Mentes Expertas Uruguay, reconocido por presentar en el país a figuras que inspiran y generan impacto real. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la web de Movie.