Dejar un vaso con agua junto a la cama: qué significa este ritual nocturno según el Feng Shui

En distintas corrientes como el Feng Shui, pequeños gestos cotidianos adquieren un sentido simbólico ligado al equilibrio energético del hogar.

Uno de los más difundidos consiste en dejar un vaso con agua junto a la cama antes de dormir, una práctica que, según estas creencias, ayudaría a armonizar el espacio y mejorar la calidad del descanso.

De acuerdo con estas tradiciones, la noche es un período de renovación energética. Por eso, los rituales previos al sueño ocupan un lugar central: se considera que mientras la persona descansa, el cuerpo y las emociones atraviesan un proceso de reorganización y equilibrio.

En ese marco, el agua es asociada con la purificación y el movimiento de la energía. En el plano simbólico, se le atribuye la capacidad de absorber cargas negativas del entorno mientras la persona duerme, actuando como un elemento representativo de limpieza y calma nocturna.

Dónde colocarlo

Para quienes siguen el Feng Shui, la ubicación del vaso es clave. Se recomienda colocarlo sobre la mesa de luz, preferentemente del lado izquierdo de la cama, sector vinculado con la energía receptiva y emocional. También se aconseja utilizar un recipiente transparente y mantenerlo en condiciones de limpieza.

Vaso de agua. Foto: Pixabay

Otra indicación habitual es llenar el vaso con agua fresca cada noche y renovarla por la mañana. Este gesto refuerza la idea de purificación y circulación energética asociada al elemento agua dentro de estas prácticas.

Algunas interpretaciones señalan que puede recurrirse a este ritual cuando se percibe el ambiente cargado o se atraviesan episodios de inquietud nocturna e insomnio, como una forma simbólica de equilibrar el entorno durante el descanso.

Dónde no ubicarlo

Según estas creencias, no se recomienda colocar el vaso debajo de la cama ni detrás de puertas. Se entiende que la energía debe fluir sin obstáculos y que el objeto debe permanecer visible para cumplir su función simbólica.

Foto: StockSnap.

Las tradiciones energéticas enfatizan que este gesto debe estar acompañado por una intención consciente y por hábitos que favorezcan el descanso y el equilibrio emocional. En ese sentido, se recuerda que un adulto necesita al menos siete horas de sueño y que, entre las variables que influyen en un buen descanso, se encuentran tanto el colchón como el entorno de la habitación.

En base a El Tiempo/GDA